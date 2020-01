Nacher v Duelu Jaromíra Soukupa: Opozice nemá jen kritizovat

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher.

V úvodu pořadu Soukupa zajímala problematika korupce. Transparency International (TI) zveřejnila žebříček vnímané korupce, ve kterém se Česko oproti loňsku propadlo o šest míst na čtyřiačtyřicáté.

"Neznám metodiku toho výzkumu. Je možné, že když se korupční kauzy objevují v médiích, má veřejnost zkreslený pohled na věc. Mě také označují za jednoho z korupčníků, když jsem v politice," reagoval Nacher a uvedl, že skutečně nemá ani auto s řidičem a o diplomatický pas si zažádal teprve nedávno, když to bylo skutečně nezbytné.

"Snažím se tak měnit pohled lidí a klidně si nějakého kritika pozvu do Poslanecké sněmovny. Ukážu mu, že jídlo za deset korun už tam skutečně nemáme, ceny jsou úplně normální," přiblížil.

Následně se moderátor zeptal, zda obrazu o korupční situaci v České republice škodí premiér Andrej Babiš. Upozornil na to v souvislosti s Čapím hnízdem a kauzou ohledně dotací.

"Přijde mi na tom zábavné, že když někteří politici připomínají Čapí hnízdo, tak vždy dodám, že 50 milionů společnost vrátila a 50 milionů dal Babiš přímo do své nadace. Obecně nemám rád dotace. Když někomu vadí, že by se vracely nějaké dotace, divím se, že jim nevadilo, že se v minulosti vracelo 31 miliard," reagoval Nacher.

Soukup navázal úvahou ohledně korupce v politice na základě pohlaví. "Buď je to tak, že uspějí pouze kvalitní mezi ženami, to může být jedna úvaha. Pokud je potom kvalitnější, má větší propozice odolat korupčnímu tlaku. Já se ale bojím, aby to neskončilo nějakými kvótami," uvedl Nacher.

Slučování ministerstev

V souvislosti s tím připomněl Soukup například finskou vládu, kde jsou v čele řady ministerstvech mladé ženy. "Když jsem to viděl, vzpomněl jsem si na polský film Sexmise," pokusil se poslanec o vtip.

V médiích se objevila také zpráva o rozpadu manželství Jana Hamáčka. "Je pravda, že se rozvedli čtyři premiéři, je to zajímavý fenomén. Možná je to dáno tím, že byli v nějaké exponované funkci, ve které se mohli změnit, a tím pádem také jejich vztah," reagoval Nacher.

Soukup nemohl vynechat nápad ohledně slučování ministerstev. Karel Havlíček bude řídit současně ministerstvo průmyslu a obchodu i dopravy. "Měla by to být plánovaná věc, v tuto chvíli je to reakce na nastalou situaci na ministerstvu dopravy. Překvapuje mě, že to opozice kritizuje. Není to o tom, že opozice má pouze kritizovat. Já taky nemám problém je pochválit," postěžoval si.

V závěru pořadu došlo také na problematické exekuce, kterým se Patrik Nacher dlouhodobě věnuje. V současné době je v České republice 820 tisíc lidí v exekuci.

"Potřebujeme vyřešit koncentraci exekutorů, aby měl jeden dlužník jednoho exekutora, a ne několik na každou exekuci. Chceme se věnovat také marným exekucím, kdy exekutor nevymohl z dlužníka ani sto korun. Tam chceme navrhnout, abychom mohli zastavovat i ty už běžící. Dluhy je však stále potřeba splácet a upozornit také na to, že ten, kdo splácí, to dělá správně," uzavřel.