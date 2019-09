Nacher v Duelu Jaromíra Soukupa: Otevírací dobu obchodů by neměl určovat stát

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání poslanec za hnutí ANO a zastupitel hlavního města Praha Patrik Nacher.

V úvodu pořadu se moderátor svého hosta zeptal na případnou změna zákona ohledně tolerance alkoholu u vodáků a cyklistů, která mohla být 0,5 promile. "Já jsem abstinent, nechutná mi to. Zároveň si chci ale zachovat chladnou hlavu, takže rád podpořím toleranci 0,5 u vodáků a cyklistů. Mám kamarády, kteří si dají na kole jedno malé pivo, a přijde mi absurdní, aby na konci cyklostezky čekala policie a dávala jim fouknout," řekl Nacher a dodal, že vztah Čechů k pravidlům však poměrně chladný ve srovnání například s Rakouskem a Německem. Sněmovnou však tato novela zákona ve večerních hodinách neprošla.

Tématem jsou ve Sněmovně také státní svátky v souvislosti s otevírací dobou v obchodech. Soukup upozornil na fakt, že je zákon velmi roztříštěný a nikdo neví, jak to vlastně je a proč. "Já si myslím, že poslanci a stát nemají mluvit do toho, kdy má být otevřeno. Má to být na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Výsledkem je, že to rozhodujeme na základě rozměru prodejny. Nikdo vlastně moc neví, jak to bylo určeno. Nechci lidem diktovat, co mají dělat o víkendech," uvedl poslanec a dodal, že by nerad něco nařizoval. "V Rakousku jsem si chtěl o víkendu půjčit elektro kolo a neuspěl jsem, protože bylo zavřeno. Někoho to sice chrání, ale zároveň někoho poškozuje," uvedl politik. "Chtějí bojovat také proti shoppingové turistice, aby lidi nechodili do velkoobchodů trávit volný čas. Do velkoobchodů vás ale nepustí s dětmi," argumentoval.

Moderátor nemohl opomenout ani exekuce a nezabavitelnou částku na dlužníka, která zůstává stále stejná, i když například minimální mzda roste a ceny se zvyšují. "Máme tam už druhou novelu insolvence. V exekucích se počet lidí snižuje, začínají se zatavovat nezákonné exekuce. Zvýšili jsme tu horní hranici, kdy se posílalo věřiteli všechno. Bylo to nějakých 16 tisíc a my jsme to zvýšili na 25 tisíc. Aby tomu, který víc vydělává, více zbylo. Musíme je více motivovat více vydělávat. Spodní hranice je 6 429 korun, potom dostane ještě nějaké dvě třetiny z toho zbytku, takže mu zůstane něco kolem devíti tisíc. Ve finále se to nevyplatí. Člověk je následně vytlačen do šedé zóny. Rád bych to navázal na minimální mzdu, aby to skokově vzrostlo o dva tisíce korun," popsal Nacher své plány.

Následně se Soukup svého hosta zeptal na časopis Nekorektní, který Nacher vydává. "Vydali jsme druhé číslo a připravujeme třetí číslo. Většina lidí s tím souhlasí. Lidé si to kupují, už máme určitě první stovku předplatitelů," řekl. Moderátor tím navázal na debatu o nekorektnosti a svěřil se se svými pocitem ohledně klimatického summitu OSN a projevu švédské aktivistky Grety Thunbergové. Přiznal, že má dívka jistě pravdu a je důležité o tomto tématu mluvit, formu však považuje za nešťastnou. A dodal, že je to skoro diagnóza. "Nekorektních případů mám stovky, například teď u nás vzniká příručka, jakým způsobem se má fungovat v jeslích v boji proti genderovým stereotypům. Že s autíčky si mají hrát i holky a jaké tam mají být barvy. Mně to přijde absurdní, zajímá mě, kde je ta hranice," svěřil se Nacher.

Soukup na závěr pořadu připomněl, že je Nacher zároveň pražský zastupitel. Téma hovoru proto stočil keGay Pride, u kterého také platí, že forma škodí podstatě věci. Upozornil také na to, že homosexualita je zcela přirozená a tito lidé mají mít stejná práva jako ostatní, například možnost dědit po svém partnerovi a podobně. "Respekt k homosexualitě a jinakosti nikdo neřeší, pouze týden před začátkem průvodu a týden po jeho skončení. Hřibovi nestačilo, aby se toho zúčastnil a vyvěsil vlajku a dal tomu zcela nový rozměr. Krnáčová tam šla tehdy sama za sebe. Bohužel výsledkem korektnosti je, že se zvyšuje také tlak skutečných radikálů a nenávistných vyjádření," uzavřel poslanec.