Náchod koupí téměř za 30 milionů korun bývalý zámecký hotel, upraví ho i na byty

Dvacetitisícový Náchod koupí téměř za 30 milionů korun bývalý Zámecký hotel a restauraci v blízkosti zámku a krajské galerie výtvarného umění. Radnice plánuje objekt změnit na centrum kultury, sociálního bydlení a rozvoje města. Pro odkup dnes hlasovalo 16 zastupitelů z 24 přítomných, řekla dnes ČTK mluvčí náchodské radnice Nina Adlof. Majitelem je společnost Zámecká restaurace Náchod. Objekt bývalého hotelu je v ochranném památkovém pásmu náchodského zámku.

Místostarosta Jan Čtvrtečka (SOCDEM) označil objekt bývalého zámeckého hotelu za náchodské stříbro a bylo by podle něj chybou možnost odkupu teď nevyužít. "Byla by velká škoda, kdybychom o nákupu (bývalého zámeckého hotelu) nepřemýšleli. Nebyli jsme jedinými zájemci," řekl dnes Čtvrtečka s tím, že pokud by zámecký hotel nechalo město bez povšimnutí, mohlo by v budoucnu litovat.

Objekt v neorenesančním slohu spadá historicky do areálu zámku, byl postaven ve svahu. Má suterén, dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví. Cena podle znaleckého posudku je od 30 do 36 milionů korun. Město se předběžně dohodlo s prodávající společností na ceně 29,75 milionu korun včetně vybavení objektu. Transakce by se měla týkat nemovitosti na pozemku stavební parcely číslo 333 a dalších včetně budovy č.p. 1280 v ulici Smiřických.

Objekt je podle radnice v dobrém technickém stavu, proto by jeho přebudování nemělo být tak nákladné. Vedení města odhaduje celkové náklady na modernizaci a úpravu objektu včetně vybudování bytů, muzea, technologií a vybavení v řádech několika milionů korun.

V suterénu by mohlo vzniknout muzeum kočárků, v první nadzemním podlaží ve spolupráci s Oblastní charitou Náchod Centrum denních služeb pro seniory. Centrum poskytne pomoc rodinám, které chtějí o své blízké pečovat doma, ale nejsou přes den schopny jim zajistit péči. V první fázi by kapacita Centra mohla být 20 lidí, v budoucnu by se mohla rozšířit na 40 osob, uvedla radnice.

Ve druhém nadzemním podlaží ve spolupráci s neziskovou organizací Pferda by mohly vzniknou startovací byty pro mladé rodiny a lidi se specifickými potřebami, například pro lidi s mentálním postižením. Jeden byt má být i pro lidi v krizových situacích, například pro oběti domácího násilí. Byty by měly vzniknout přestavbou hotelových pokojů. Hotel nefunguje zhruba rok.

V podkroví, kde jsou také bývalé hotelové pokoje, by mělo vzniknout zázemí pro personál sociálních služeb či prostor pro správce objektu. Celkem by mělo v objektu vzniknout nejméně deset bytů. V budově se počítá také s kavárnou, jejíž provoz zajistí Kavárna Láry Fáry Náchod, tedy organizace Pferda, se kterou město dlouhodobě spolupracuje.

Projekt podle radnice zapadá do záměru vytvořit v okolí zámku v návaznosti na areál bývalého zámeckého hotelu turistickou zónu včetně možného informačního centra nebo minizoo, která by posílila atraktivitu nejen náchodského zámku, ale celého Náchodska. Město do budoucna plánuje také podpořit lokalitu zavedením nového autobusového spojení.