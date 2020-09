Nad Prahou v sobotu proletí ikonický bombardér i pětice stíhaček.

Na akci Dny NATO v sobotu nad Českem proletí americký strategický bombardér B-52 či pětice stíhacích letounů F-16. Ve společné formaci se představí nad Ostravou, ale také nad Prahou či nad Plzní. Nad Českou republiku se ikonický bombardér dostane po patnáctihodinovém letu z domovské základny ve Spojených státech. Celkem mu mise, během které nebude mít mezipřistání a tankovat bude za letu, zabere 30 hodin, sdělil Tomáš Maruščák z tiskového oddělení generálního štábu.



Průlet bombardéru, který je schopen nést i jaderné zbraně, je plánován u příležitosti Dnů NATO a Dnů vzdušných sil Armády České republiky, které se o víkendu konají v Ostravě. Stroj B-52 poletí z domovské základny Barksdale v americké Louisianě. Nad Ostravu přiletí společně s tankovacím letadlem KC-135 Stratotanker a pěti stíhacími stroji F-16 Fighting Falcons, které odstartují z americké základny v německém Spangdahlemu. Doprovodí je česká stíhací letadla JAS-39 Gripen.

Tuto formaci letounů budou moci lidé spatřit kolem 13:00 nad Prahou ve směru od kbelského letiště přes hlavní nádraží a dále směrem na jihovýchod. Asi za deset minut poté se letadla dostanou nad Plzeň, kde proletí nad pomníkem americkým vojákům z druhé světové války "Díky, Ameriko!". Stíhací F-16 odletí zpět do Německa, tanker do Pardubic, kde se zúčastní cvičení Ample Strike, a B-52 do USA. Cesta mu celkem zabere 30 hodin a absolvuje ji bez mezipřistání.

Bez návštěvníků

"Úzká spolupráce se Spojenými státy začala v roce 1993, tedy ještě před naším vstupem do NATO. Postupně se rozšiřuje, a to nejen v oblasti výcviku, ale také v oblasti nákupů. Poslední takovým projektem je nákup 12 vrtulníků Viper a Venom," uvedl k americké účasti na Dnech NATO ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Náčelník generálního štábu Aleš Opata vyzdvihl "dlouhodobě skvělou spolupráci", kterou česká armáda má s americkými kolegy. "Společně působíme v zahraničních operacích, pořádáme cvičení a spolupracujeme na systému vzdělávání. Máme letitou spolupráci s texaskou a nebraskou národní gardou," poznamenal. Připomněl také cvičení Ample Strike, kterého se americká armáda účastní.

"Dynamická letecká ukázka letadel amerických a českých vzdušných sil nad letištěm v Mošnově, které tradičně hostí Dny NATO v Ostravě, má symbolicky vyjádřit americkou podporu svému spolehlivému aliančnímu spojenci," dodal mluvčí amerického velvyslanectví v Praze Griffin Rozell.

Letošní 20. ročník Dnů NATO se kvůli protikoronavirovým opatřením musí obejít bez návštěvníků. Ukázky ale budou moct lidé živě sledovat v České televizi či na internetu.