Nadace Via rozdělí 1,3 milionu korun lidem, kteří tvoří místa, kde je radost žít

Nezávislá hodnotící komise vybrala tři české obce, které se zapojí do 12. ročníku programu Místo, kde žijeme. Obce Kunštát (okres Blansko), Bílá Voda (okres Jeseník) a Chudčice (okres Brno-venkov) získají grant ve výši až 450 tisíc korun, odborné semináře a pomoc konzultanta. Během následujících dvou let budou týmy z vybraných obcí proměňovat veřejná prostranství a tím měnit k lepšímu místo, kde žijí.

"Kromě grantu máme pro týmy přichystanou i další podporu ve formě seminářů, inspirativních cest po již v minulosti podpořených projektech a také komunitní mapování. Účast v programu je náročná, a proto celý projekt není závislý na jednom aktivním tahounovi, ale minimálně na pětičlenném týmu z každé obce," vysvětluje programová manažerka Nadace Via Petra Nová. Lidé společně naplánují změnu veřejného prostoru pro setkávání a potom se i fyzicky zapojí. "Proměně, která trvá dva roky, pomůže architekt a nezávislý moderátor veřejné debaty, ale nápady vzejdou od lidí, kteří v daném místě žijí," doplňuje Markéta Kunešová, programová manažerka Nadace Via.

Nadace Via dlouhodobě podporuje projekty lidí, kteří se dají dohromady ve snaze vdechnout nový život zanedbaným prostranstvím, která se mohou stát magnetem pro místní společenský život. Kromě estetického vylepšení míst, za které ručí zapojení architekti, je podstatná společná práce na plánování a přeměně prostor. Lidé se domlouvají na společném cíli a tím zlepšují své vztahy vzájemně i k místu, kde žijí.

"Myšlenka obnovy společných prostor, které pomohou lidem opět nalézt cestu k sobě navzájem, přímo korespondují s vizí Hornbachu vlastními silami formou většího projektu zvelebovat místa, kde žijeme," uvádí David Kolář, marketingový ředitel společnosti Hornbach pro Českou republiku a Slovensko.

Program je realizován za podpory společnosti Hornbach, The Hamer Foundation a dalších individuálních dárců.

Více o podpořených projektech:

Zelená proměně lesního areálu Jelínkovy chaty u Kunštátu

Obec Kunštát skrývá v přilehlém lesíku poklad, který čeká na využití. Jde o chátrající areál Jelínkovy chaty, vzdálené několik minut chůze z centra obce, která je jinak známá především svým zámkem a tradiční keramikou. Členové spolku Na Slunci, z.s., který zde provozuje s podporou obce lesní školku, se rozhodli přizvat občany Kunštátu k rozmýšlení budoucího využívání tohoto unikátního areálu ze 40. let 20. století. V létě areál díky své přirozeně lesní povaze představuje "klimatickou oázu", zároveň jsou v něm ale také objekty, které čekají na své využití, např. bývalá kuželkárna. Projekt představuje také výzvu pro architekta, který bude muset pro místo navrhnout kvalitní studii.

Revitalizace zahrady u chlebové pece v Bílé Vodě

Jak se tvoří komunita na samotných polských hranicích, v místě, kde se mezi 320 obyvateli mísí sedm národností, přičemž Rumuni tvoří třetinu populace? V místě s psychiatrickou nemocnicí a domovem pro osoby ve vážných životních situacích? V místě, kde z původních obyvatel zbyli poslední dva? To se v následujících dvou letech dozvíme v Bílé Vodě, která je jinak nechvalně známá internačním táborem pro řeholní sestry, který zde v 50. letech vybudovali komunisti. Milovníci hudby možná Bílou Vodu vnímají díky Brosmannovu festivalu duchovní hudby. V rámci projektu chtějí zástupci obce společně s dalšími spolky a skupinami lidí v obci zvelebit zahradu kolem obecního úřadu, která obklopí nově vznikající chlebovou pec a sušárnu na ovoce. V Muzeu internace, izolace a integrace už mají místní zázemí pro akce, které potěší ducha. Teď vznikne místo, kde bude prostor pro společné oslavy a hodování.

Sportovní park aneb Spojeni hrou v Chudčicích

V Chudčicích to žije a děje se toho tolik, že je potřeba vytvořit místo, kam by se stávající a nové akce umístily tak, aby byly dostupné a zároveň nikoho nerušily. Zástupci obce našli takové místo v blízkosti fotbalového hřiště, na pozemku, který je z velké části zarostlý náletovými dřevinami. Kromě toho, že zde vznikl záměr vybudovat amfiteátr a celkově místo zvelebit, láká zástupce obce i to, že si poprvé vyzkoušejí komunitní plánování a vtáhnou do rozhodování o podobě místa celou obec. Nadace Via jim k tomu pomůže svou metodickou podporou i penězi stejně jako výše zmiňovaným dvěma obcím.