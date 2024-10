Náhodný kolemjdoucí našel v Brně pod stromem opuštěného novorozence

Náhodný kolemjdoucí našel ve středu večer v Brně-Řečkovicích pod stromem opuštěnou novorozenou holčičku. Byla v pořádku, záchranáři ji po kontrole převezli do nemocnice. Policie žádá lidi, kteří se v místě pohybovali, aby se jí ozvali. Policisté chtějí mluvit také s matkou dítěte. Na webu policie o tom dnes informoval mluvčí Pavel Šváb.

Policisté vyjížděli do brněnské Žitné ulice ve středu večer, kdy kolemjdoucí dítě našel. "Spolu s přítelkyní dítě zabalili do deky z auta, přenesli do bytu a zavolali záchranáře. Ti čerstvě narozenou holčičku, která byla naštěstí v pořádku, po kontrole převezli do nemocnice," popsal Šváb.

Policisté by rádi mluvili se všemi, kteří v místě byli mezi 19:00 až 22:00. A také s matkou, která může být bez lékařského ošetření ohrožena na zdraví. Informace policie přijme na tísňové lince 158.