Nahradit Babiše? Schillerová by nabídku zvážila

Do nejlepšího politicko-diskuzního pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijala pozvání ministryně financí Alena Schillerová. Ta čelila nepříjemným otázkám ohledně kauzy Diag Human, ambic stát se premiérkou či stravenek.

V úvodu pořadu se Jaromír Soukup optal na rozhodnutí belgického soudu v letité kauze Diag Human, podle kterého máme zaplatit 14,5 miliardy korun za dehonestující výroky tehdejšího ministra zdravotnictví Martina Bojara, které měly údajně v 90. letech zmařit obchody s krevní plazmou. "Zatím nic platit nebudeme. Uplatníme opravný prostředek k ústavnímu soudu. Celou řadu sporů na toto téma jsme vyhráli, takže je to pro nás trochu překvapení," řekla Schillerová.

Zajímal ho také audit zemědělských dotací a v jaké fázi se celá věc nachází. "Čerpám pouze z mediálních výroků, na vládě jsme to neřešili. Přišly předběžné údaje, které jsou podkladem pro dohadovací řízení mezi Evropskou komisí a ministerstvem zemědělství. Je důležité počkat na českou verzi." Zároveň ministryně dodala, že záleží, jaký bude výsledek jednání, a zatím vše považuje za spekulace.

Následně se moderátor na rovinu zeptal, zda by se za určitých okolností ujala Schillerová předsednictví vlády. "Nic takového není na stole, máme premiéra, který vzešel z voleb. Není to na pořadu dne a nechci podporovat spekulace," řekla s úsměvem a dodala, že by tu nabídku velmi vážně zvážila.

Připomněl také výrok ministryně ohledně toho, že chce vládní politiku posunout více doprava. "Podle Babiše jsem nejpravicovější člen vlády, což s sebou nese ta pozice. Ekonomika sice šlape velmi dobře, ale zpomaluje. Myslím si, že bychom měli investovat a budovat. A musíme se chovat rozumně ohledně sociálních výdajů. Je důležitá revize sociálních dávek," upozornila.

V další části pořadu se moderátor dotázal na výsledek státního rozpočtu roku 2019. A zda je s ním Schillerová spokojená. "Skončil lépe, než jsme si naplánovali. Je v deficitu 28,5 miliardy, což je 0,5 procenta HDP. Extrémně jsme však investovali, zvedli důchody a platy učitelů," pochvalovala si. Zároveň připomněla, že důvody očekávaného zpomalení ekonomiky jsou především vnější. Mimo jiné zmínila obchodní válku mezi USA a Čínou, zpomalení růstu v Německu a také blížící se brexit.

Ministerstvo financí plánuje zavést stravenkový paušál jako alternativu stravenkám a podnikovému stravování od roku 2021. "Stravenky vůbec nejsou levné. Za každou stravenku zaplatí firma dvě procenta a majitelé restaurací zaplatí 5 až 7 procent stravenkovým firmám. Je to spojeno s administrativou. Máme tady navíc asi milion lidí, kteří tento benefit vůbec nemají, pro ty to děláme," reagovala. Zároveň dodala, že ona sama je jako úřednice nestihla utratit.

V závěru pořadu Soukupa zajímala důchodová reforma. "Je to v gesci ministerstva práce a sociálních věcí. Rozhodně ji potřebujeme. Do roku 2030 nemáme problém. Systém je udržitelný. Musíme myslet na udržitelnost veřejných financí do budoucna. Příští týden je koaliční rada a čekám, s čím přijde komise pro spravedlivé důchody," uzavřela ministryně.