Najít pěstouny do SOS dětských vesniček je náročné

Najít dlouhodobé pěstouny, kteří by se starali o více dětí a přestěhovali se kvůli tomu do SOS dětské vesničky (SOS DV), je náročné. Také proto je nyní pěstouny obsazeno jen pět z devíti domů v SOS vesničce ve Chvalčově na Kroměřížsku, která existuje od roku 1973 a je druhou nejstarší českou SOS vesničkou. Nyní je tam 20 dětí, řekl regionální ředitel SOS dětských vesniček pro Zlínský a Olomoucký kraj Cyril Maliňák.

SOS dětské vesničky podporují pěstounskou péči o děti, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Zaměřují se na větší sourozenecké skupiny, které by jinak nemohly zůstat pohromadě, nebo by šanci vyrůstat v náhradní rodině vůbec nedostaly. Pěstouni mají ve Chvalčově k dispozici rodinné domy s dispozicí 7+1, nájemné činí 4500 korun měsíčně.

"Obsazeno máme pěstouny pět domů, zbylé tři domy pronajímáme rodinám zvenčí, jeden dům je připraven pro pěstounské rodiny," uvedl Maliňák, podle kterého se pěstounské rodiny ve Chvalčově starají o tři až pět dětí. "Příliš se to nemění, pokud děti nedospějí a neodejdou, nebo nepřijdou noví pěstouni s novými dětmi," uvedl Maliňák. Většina pěstounů jsou lidé ve středním věku, kteří již vychovali vlastní děti a chtějí pomoci dalším dětem. Dříve se do vesničky přijímaly spíše ženy-pěstounky, nyní se preferují pěstounské páry. Podle Maliňáka se tak však ještě ztěžuje možnost sehnat pěstounský pár, který by do vesničky šel, protože dva lidé mají již někde své závazky.

Nedostatek pěstounů je podle Maliňáka celorepublikový a jejich počet klesá, na možnost využít vesniček chce letos upozornit nová kampaň. "Chceme oslovit okolí, krajské úřady, orgány sociálně-právní ochrany dětí s informací, že tady jsme a nabízíme ubytovací kapacity pro pěstouny, kteří by chtěli přijmout více dětí, ale nemohou si to dovolit kvůli bydlení," uvedl Maliňák. Například ve Chvalčově je pouze jedna pěstounka ze Zlínského kraje, další přišli z jiných regionů.

SOS dětské vesničky podle Maliňáka již nefungují jen jako klasické zařízení pro výkon pěstounské péče a ubytovací kapacita pro pěstouny, ale je to sídlo regionální kanceláře SOS vesniček pro Zlínský a Olomoucký kraj. "Poskytujeme řadu různých preventivních služeb, snažíme se snížit riziko odebírání dětí a svěřování do pěstounské péče," uvedl ředitel. V Bystřici pod Hostýnem funguje nízkoprahové centrum SOS Kajuta, další služby jsou v Olomouckém kraji, například v Přerově, Prostějově či Zábřehu. "Počtem podpořených dětí je náš region největší v republice v rámci SOS dětských vesniček," uvedl Maliňák. Například v roce 2017 bylo v republice 1189 takto podpořených dětí, z toho ve Zlínském a Olomouckém kraji jich bylo 700.