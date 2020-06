Nakažení pražského náměstka koronavirem ovlivní jednání Sněmovny i chod magistrátu

Pozitivní test náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN) na koronavirus ovlivnil středeční jednání Sněmovny. Její předseda Radek Vondráček (ANO) poslancům řekl, že jeden z pražských radních byl v úterý v sídle dolní komory a v kontaktu s některými jejími členy. Požádal proto poslance, aby všichni používali roušky, a to zejména u řečniště. Vondráček svolal kvůli záležitosti na 13.00 grémium Sněmovny. V karanténě jsou nyní dva poslanci a pražští zastupitelé, Jan Čižinský (KDU-ČSL, Praha Sobě) a Patrik Nacher (ANO), kteří byli v pondělí společně s Hlubučkem na jednání městské rady.

"Není možné dodržet určitou bezpečnou vzdálenost, tak prosím zvažte, zda by nebylo lepší být vedle kolegů zase s rouškou, než hygiena vytrasuje, jestli tady nehrozí nějaké vyšší nebezpečí," uvedl Vondráček. "Jeden z radních se včera vyskytoval tady ve Sněmovně, takže je potřeba vnímat tu poněkud rizikovější situaci," poznamenal.

Z jednání Sněmovny se ve středu ze zdravotních důvodů omluvili poslanec KDU-ČSL, pražský zastupitel a starosta Prahy 7 Čižinský a předseda pražských zastupitelů ANO a poslanec Nacher. Oba potvrdili, že jsou v karanténě a čekají na další pokyny hygieniků. "Byl jsem na radě, ale od pana Hlubučka jsem byl asi sedm metrů, intenzivně jsem s ním v kontaktu nebyl. Musím čekat na pokyny a na test, věřím, že bude negativní," řekl Nacher. Podobně se vyjádřil také Čižinský. "Poslal jsem všem poslancům e-mail, stejně tak všem ostatním, s kterými jsem přišel do kontaktu, ale nebylo jich mnoho. Cítím se v pořádku. Chvilku jsem s panem Hlubučkem mluvil, ale ne moc dlouho," řekl Čižinský.

Místopředseda Sněmovny Petr Fiala (ODS) novinářům řekl, že od 13.00 zasedne grémium Sněmovny a poradí se o dalším postupu. "Ve hře jsou samozřejmě i některé varianty, které jsme úspěšně využili i v minulosti. To je například dohoda o jednání v polovičním formátu a podobně," uvedl. Nechtěl ale výsledek jednání předjímat.

Předseda STAN Vít Rakušan uvedl, že Hlubuček se minulý týden nezúčastnil jednání celostátního výboru a předsednictva hnutí. "Nikdo z našich poslanců s ním v té inkriminované době v kontaktu nebyl," řekl novinářům.

Sněmovna až na výjimky jednala v polovičním počtu poslanců v březnu až květnu. V plném počtu se členové dolní komory scházeli jen k zákonům, které vrátil Senát. K případnému přehlasování stanovisek horní komory jsou totiž potřebné hlasy nadpoloviční většiny všech poslanců.

Hlubuček v úterý večer oznámil, že je pozitivní na nemoc covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Nyní je izolován a na pozorování. V pondělí si naměřil zvýšenou teplotu 37,8 stupně a následně vyhledal lékaře a šel na testy. Hygiena bude kontaktovat všechny, kteří se s ním setkali.

Karanténa na magistrátu

Do karantény by na pražském magistrátu mohlo jít kvůli onemocnění náměstka primátora covidem-19 zhruba 30 až 40 politiků a úředníků, kteří se zúčastnili pondělního jednání městské rady. Ve středu to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Hygienici by měli rozhodnout o dalším postupu. Vedení města zároveň stanoví, zda se bude ve čtvrtek konat jednání pražských zastupitelů. Testům se musí podrobit také pražští hasiči, s nimiž se náměstek minulý týden setkal.

"Jednání rady se zúčastnili všichni radní, část ředitelů a předsedů výborů, někteří úředníci a také předsedové koaličních klubů i zástupci opozice. Celkově se situace týká třiceti až čtyřiceti lidí," uvedl Hofman.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ve středu sdělil, že bude záležet na rozhodnutí hygienické služby, zda budou ještě tento den všichni ostatní členové rady testováni. O tom, zda se bude konat čtvrteční zasedání zastupitelů, se rozhodne odpoledne. Hřib v úterý uvedl, že zjišťuje, zda by se jednání mohlo konat on-line. Problém je, že na zastupitelstvu se hlasuje jmenovitě a že město musí veřejnosti zajistit možnost sledovat jednání. Magistrát již zrušil středeční zasedání kontrolního výboru.

Prověřovat se budou i hasiči

Na testy poslali své zaměstnance pražští hasiči. Týká se to těch, kteří přišli v minulém týdnu do kontaktu s Hlubučkem při jeho cestě po některých stanicích. "Sedm osob bylo posláno na testy okamžitě. Následně bylo provedeno trasování a zjišťujeme další potenciální nakažené. Nyní se záležitost týká celkem do desítky osob," řekla Suchánská. Hlubuček se vydal navštívit stanice dobrovolných hasičů.

Hlubučkově návštěvě byli přítomni i zástupci profesionálních hasičů. Jaký poměr dobrovolníků a profesionálů byl poslán na testy, mluvčí neřekla. V případě profesionálů podle mluvčí platí již od začátku pandemie přísná opatření. "To znamená bezkontaktní předávání směn, používání dezinfekčních prostředků a kontrola tělesné teploty. Další opatření budou přijata na základě výsledků testovaných osob," řekla.

V uplynulých měsících bylo na pražském magistrátu nakaženo několik úředníků. Od poloviny března byl načas kvůli koronaviru uzavřen odbor evidence majetku. Nákaza se na odboru prokázala u dvou zaměstnanců a asi padesátka lidí byla v karanténě. Kromě odboru evidence majetku se nákaza objevila také na odboru územního rozvoje.

Praha je koronavirem nejvíce zasaženou oblastí v Česku. Laboratoře tu dosud odhalily 2344 nakažených, z toho se necelých 1500 vyléčilo. V celé zemi bylo od začátku epidemie zaznamenáno 10 112 případů.