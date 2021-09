Nakažených covidem bude víc, méně těžce nemocných, míní odborníci

Odborníci čekají s nastupující vlnou epidemie covidu-19 další růst počtu případů. Méně lidí ale bude vážně nemocných, pokud se neobjeví varianta viru nereagující na protilátky. Připomínají, že protiepidemická opatření musí dál dodržovat i očkovaní lidé. V pondělí a v úterý laboratoře odhalily nejvyšší počet nových případů za několik měsíců, proti minulému týdnu jde o výrazný nárůst. Více než úterních 588 případů bylo naposledy na konci května.

"Projeví se například efekt různých hromadných akcí s velmi laxním dodržováním preventivních opatření, otevření škol i postupný nástup chladnějšího období," napsal epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Univerzity Ostrava Rastislav Maďar.

Podle ředitele Biologického centra Akademie věd ČR Libora Grubhoffera se dal nárůst očekávat po návratech z dovolených a do škol. "Přichází to přirozeně se zpožděním dvou týdnů a též následně poté, co k postupnému nárůstu počtu nemocných dochází již několik týdnů v Německu a v poslední době též v Rakousku a Polsku," sdělil.

Molekulární imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR se domnívá, že bude možná i více než tisíc nových případů denně, ale zhruba dvacetkrát méně vážných průběhů, hospitalizací a úmrtí než v předchozích vlnách. "Podobně jako je to teď v Británii. Určitě nebudou problémy se zahlcením nemocnic," napsal.

Česká populace je podle Maďara k viru díky očkování, ale i promoření už poměrně málo vnímavá. "Těžší formy se budou týkat především těch rizikových osob, které nemoc neprodělaly a dosud se nenechaly očkovat," dodal epidemiolog.

Pokud se neobjeví nová varianta, na kterou nebudou fungovat ochranné protilátky, neměl by se podle Maďara koronavirus už šířit územím ČR plošně, ale hlavně v místech, kde jsou neimunní lidé. Vliv ale může mít klesající imunita po očkování i po nákaze, důležité tak budou podle něj třetí dávky očkování.

"Plošný lockdown by už nastat neměl, pokud do situace nezasáhne nová velmi riziková mutace. Stejně tak by už na větším území nemělo nastat zaplnění intenzivních lůžek a omezení poskytované zdravotní péče," uvedl Maďar. Dodal, že hlavně podle situace v nemocnicích se bude rozhodovat o dalším postupu.

Zpřísnění opatření podle Hořejšího není namístě, s Grubhofferem se shodují na tom, že by stačilo dodržovat stávající opatření. "Bylo by dobře, aby si naši spoluobčané očkovaní i dosud nenaočkovaní, dále ti, co onemocnění prodělali, uvědomili, že stále platí základní protiepidemická opatření 3R (ruce, roušky, rozestupy) a že je musíme dodržovat," uvedl Grubhoffer. Hořejší očekává, že zhruba za měsíc Česko tato povinná opatření zruší a budou jen doporučená. Podobně to udělaly například Velká Británie nebo Dánsko.