Nakažených přibývá, opatření se zřejmě od pondělka vrátí

V Česku budou nejspíš od pondělí zavedena nová koronavirová opatření. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) padne rozhodnutí v pátek. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že by mělo jít jedině o povinné nošení roušek ve vnitřních prostorech. Poslední dva dny byly počty nových případů covidu-19 vyšší než 200, což je nejvíce od konce června. Nejvyšší je také aktuální počet nakažených. V Libereckém a Ústeckém kraji se začnou podle rozhodnutí krajských hygieniků povinně nosit roušky od pátku, a to zejména při návštěvě zdravotnických zařízení či lékáren. Moravskoslezský kraj naopak opatření od pátku rozvolní.

Ministr Vojtěch o případných opatřeních diskutuje s epidemiology. Nehrozí podle něj vyhlášení nouzového stavu nebo podobně restriktivní opatření. "Uděláme všechno pro to, abychom situaci zvládli bez nějakých zásadně omezujících opatření typu omezení volného pohybu nebo zavírání obchodů či restaurací. Spíše to budou opatření preventivní," řekl Vojtěch. "Zítra (v pátek) bych chtěl oznámit nějaký závěr z té debaty, jaká opatření se tedy budou případně zavádět," dodal. Babiš naznačil, že by mělo jít jedině o povinné nošení roušek ve vnitřních prostorech nad určitý počet lidí.

Ve středu přibylo v Česku 247 prokázaných případů nemoci covid-19. To je o 36 více než v úterý a zároveň nejvíc od konce června. Aktuálně nemocných je 5062, což je nejvíc od 1. března, kdy se v Česku začal koronavirus šířit. Podle ministra může být ale chyba v datech. Má podezření, že vyléčení se v datech objevují pozdě. Zadal proto audit.

Od začátku července přibylo v Česku přes 2600 pozitivně testovaných lidí, z nich si 65 lidí pravděpodobně přivezlo nákazu ze zahraničí. Podle aktuální statistiky se za týden od 14. do 21. července v zahraničí pravděpodobně nakazilo 46 Čechů, více než třetina z nich (16) si infekci přivezla z Rakouska. Následuje Srbsko s pěti případy a dále Bulharsko, Chorvatsko a Slovensko.

Od začátku epidemie covidu-19 bylo v souvislosti s touto nemocí v Česku hospitalizováno přibližně 1630 lidí. Téměř tři čtvrtiny z nich už se uzdravily, nebo byly propuštěny z nemocnice do domácí izolace. Podle posledních údajů z úterý je v nemocnicích 141 pacientů s koronavirem, stav 22 z nich hodnotí lékaři jako těžký. Nejvíce lidí s covidem-19 se v nemocnicích léčilo v první polovině dubna, maximem bylo 446 k 9. dubnu.

Nárůsty jsou regionální

I přes růst počtu nových případů a nová ohniska viru ministr Vojtěch nepovažuje současnou situaci za druhou vlnu epidemie. "Stále platí to, že všechny kraje na tom nejsou stejně. Některé mají minimální záchyt," uvedl ve středu. Podle statistik je nejhorší situace na Karvinsku, Frýdecko-Místecku a Jablonecku.

Moravskoslezský kraj, který je v posledních týdnech největším ohniskem nákazy, od pátku rozvolní protiepidemická opatření. Kulturní akce do 1000 lidí se budou moci konat v celém kraji, účastníci ale budou muset mít roušky. Roušky budou v kraji i nadále povinné v hromadné dopravě, návštěvy v nemocnicích a domovech pro seniory jsou možné jen s respirátorem. Bary a restaurace budou nově zavřené od 24.00 do 8.00. Nadále platí, že přeshraniční pracovníci musí jednou za dva týdny předkládat negativní PCR test. Výjimkou je Bruntálsko, které hejtman Ivo Vondrák (ANO) po čtvrtečním jednání Bezpečnostní rady kraje označil za jediný bezpečný okres. Roušky se tam budou nosit jen ve zdravotnických zařízeních.

Od pátku se roušky vrátí také do Ústeckého a Libereckého kraje, lidé je budou muset nosit při návštěvě zdravotnických zařízení, při nákupu v lékárně a v zařízeních sociálních služeb. Mimořádná opatření mají zamezit dalšímu šíření nákazy. O nošení roušek ve zdravotnických zařízeních hovořili ve středu také pražští hygienici s magistrátem a domluvili se, že připraví opatření. Ředitelka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová dnes apelovala na nošení roušek na vnitřních akcích, připomněla mimořádné opatření z 10. července, které nošení roušek na vnitřních hromadných akcích s účastí nad 100 lidí nařizuje, opatření se nevztahuje na kluby a restaurace. Pražská hygiena má nyní hlášeno 76 lidí, kteří se v první polovině července nakazili na večírku v podniku Techtle Mechtle. Jágrová zmínila, že pili drinky jedním brčkem.

Obnoví se činnost krizového štábu?

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ve čtvrtek uvedl, že se vláda bude v pondělí zabývat případným obnovením krizového štábu. Ten byl v souvislosti s koronavirem ustanoven v polovině března, ve štábu se několik pracovních skupin zabývalo jednotlivými odbornými problémy. Podle ministra zdravotnictví ale není potřeba činnost štábu obnovit.

Hamáček také na úterý svolal na ministerstvo vnitra schůzku se zástupci parlamentních stran k možnosti úpravy volební praxe v době koronavirové epidemie. Opozice si před říjnovými krajskými a senátními volbami stěžuje na nemožnost hlasovat z karantény a na liknavost vlády při přípravě voleb. Hamáček tento týden ustavil pracovní skupinu, která má posoudit možnost změny zákona, výsledky očekává do začátku srpna. Ve středu vyzval Senát vládu, aby bezodkladně připravila opatření, které by umožnilo hlasovat v říjnových volbách i lidem v karanténě.

Piráti chtějí svolat zdravotnický výbor Sněmovny, aby projednal vývoj epidemie koronaviru a další postup. Vláda podle nich nemá situaci pod kontrolou a lže o připravenosti na případnou druhou vlnu epidemie.