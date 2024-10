Nakládání s látkami typu kratom bude mít nová pravidla, Senát je schválil

Nakládání s látkami typu kratom nebo konopí s nízkým obsahem účinné složky THC bude mít zřejmě od prosince nová pravidla, která mimo jiné omezí jejich prodej. Přinese je novela o návykových látkách, kterou dnes Senát schválil beze změn. Novelu, která má ochránit před rizikovými látkami s psychomodulačními a psychoaktivními účinky především děti, nyní dostane k podpisu prezident.

Poslanecká novela uvedené látky rozlišuje podle rizikovosti. Výrobky s psychomodulačními látkami by si mohli podle novely kupovat výhradně dospělí lidé ve specializovaných prodejnách, do nichž by nesměly děti. Zboží by nemohlo napodobovat hračky nebo cukrovinky. Novela zakazuje prodej prostřednictvím automatů a pro internetový prodej stanoví omezení, hlavně povinnost ověření věku při prodeji i výdeji.

Senát novelu schvaloval se zhruba čtyřměsíčním zpožděním po Sněmovně. Ministerstvo zdravotnictví si totiž v mezidobí vyžádalo souhlas Evropské komise s tím, že navrhovaný zákaz vývozu předmětných látek nebo jejich přeshraniční prodej je v souladu s pravidly společného unijního trhu. Části senátorů vadilo, že komise novelu posuzovala ještě před projednáním v Senátu. Protože se projednávání regulace psychomodulačních látek protahovalo, vláda už na jaře s platností do konce roku zařadila HHC a další konopné deriváty na seznam zakázaných návykových látek. Jejich prodej teď není možný a držení většího než malého množství je trestné.

Více než dvě hodiny věnovali senátoři sporu o rozdělení kompetencí mezi krajské hygienické stanice a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, které má novela pověřit kontrolou dodržování navrhovaných pravidel. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) bude inspekce kontrolovat na 30.000 otevřených stravovacích provozoven, tedy restaurace, kavárny nebo cukrárny. Hygienici pak mají mít kontrolu nad uzavřeným typem stravování, tedy školními, zaměstnaneckými nebo nemocničními jídelnami, jichž je na 15.000. Navíc získají kontrolu nad balenými potravinami živočišného původu, dodal Výborný.

Senátoři Michael Canov (SLK) či Hynek Hanza (ODS) zpochybnili tvrzení, že ubude duplicitních kontrol, neboť hygienici podle nich budou nadále kontrolovat dodržování zákazu kouření v restauracích nebo zásobování pitnou vodou. Podle ministra budou hygienici chodit do veřejných provozoven teprve v případě, že se tam vyskytne nějaký problém z hlediska ochrany zdraví. Senát nakonec na návrh předsedy zdravotnického výboru Romana Krause (ODS) požádal ministerstvo zdravotnictví, aby mu poskytlo informace o budoucí organizační struktuře a kompetencích hygienické služby.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) poukázal na to, že Senát před čtyřmi roky odmítl nyní navrhované rozdělení kompetencí mezi hygieniky a potravinářskou inspekci. S nynějším návrhem ovšem souhlasila nejen ministerstva zdravotnictví a zemědělství, ale na rozdíl od ředitelů krajských hygienických stanic také hlavní hygienička Barbora Macková.

Novela předpokládá, že vedle seznamu zakázaných omamných látek budou existovat další dva. Jeden bude obsahovat takzvané zařazené psychoaktivní látky s neznámými zdravotními dopady, kam by spadaly všechny nové takové látky. Jejich prodej by nebyl možný a nejprve by se, před přeřazením na jiný seznam, až dva roky zkoumaly. Další seznam by obsahoval psychomodulační látky s nízkým zdravotním rizikem. Rozřazení by předkládalo vládě ministerstvo zdravotnictví s odborníky Státního zdravotního ústavu a vládního odboru protidrogové politiky.

Distributoři psychomodulačních látek i jejich prodejci by museli mít povolení, které bude podle novely vydávat ministerstvo zdravotnictví. Správní poplatek za zahájení řízení o vydání povolení k nakládání s těmito látkami má činit 200.000 korun. Stejný by byl za každý e-shop a 20.000 korun by hradil prodejce za povolení pro každou provozovnu.