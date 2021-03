Nákupy pomůcek byly transparentní, hájí se ministerstvo

Nákupy ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu loni na začátku epidemie nemoci covid-19 musely být rychlé, ale přesto byly transparentní. Uvedlo to v pondělí v tiskovém prohlášení ministerstvo zdravotnictví v reakci na výsledky prověrky nákupů ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl České televizi, že neselhal a že Česko situaci zvládlo dobře. Podle NKÚ ale ministerstva zdravotnictví a vnitra dostatečně nespolupracovala při nákupech, což mělo za důsledek chaos a značné rozdíly v cenách i kvalitě koupeného materiálu.

Epidemie covidu-19 v Česku začala loni v březnu. NKÚ prověřil nákupy pomůcek a materiálu ministerstvy zdravotnictví a vnitra od 1. ledna do 31. srpna 2020 za 8,5 miliardy korun. Například ceny respirátorů se při nákupech ministerstev pohybovaly od několika desítek až po stovky korun za kus.

"Na českém i světovém trhu byl absolutní nedostatek ochranných pomůcek vyvolaný pandemií covidu-19," sdělila k tomu mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Ministerstvo i exministr Vojtěch uvádějí, že za této situace se nepředvídatelně měnily ceny. "Na začátku se ceny často denně měnily o stovky procent," řekl ČT Vojtěch, který ministerstvo vedl od prosince 2017 do září 2020.

"Ministerstvo vnitra bylo na jaře 2020 vedeno jednou jedinou snahou - zajistit co nejrychleji co nejkvalitnější ochranné osobní pomůcky, kterých byl po celém světě enormní nedostatek," uvedl také v reakci na prověrku ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). "K procesu nákupu lze uvést, že i přes extrémně náročné a do té doby nepoznané podmínky nákupní tým vedl od počátku své činnosti transparentní, doložitelnou a řádnou evidenci obchodních případů," doplnila Peterová.

Zmatky v nákupech byly podle NKÚ vyvolány i tím, že ministerstva zdravotnictví a vnitra měla vlastní nákupní týmy, které nespolupracovaly. Vojtěch i mluvčí ministerstva zdravotnictví uvedli, že ministerstvo zdravotnictví mělo pomůckami zásobovat hlavně zdravotníky, zatímco vnitro třeba sociální pracovníky. "V prvé řadě je nezbytné uvést, že spolupráce probíhala na denní bázi, a to jak v oblasti přepravy do ČR, tak v oblasti distribuce," sdělila Peterová. Spolupráci při samotných nákupech mluvčí nezmínila. Uvedla jen, že podle ministerstva existence dvou nákupních týmů stát neoslabila.

"Úkolem ministerstva vnitra nikdy nebylo zajistit plošný nákup OOP (osobních ochranných prostředků). Ujali jsme se toho až ve chvíli, kdy bylo evidentní, že ministerstvo zdravotnictví ani jiná složka státu to není schopná sama zvládnout," uvedl v pondělí Hamáček. "Není to tak, že bychom tu situaci nezvládali. Tehdy skutečně byla situace naprosto bezprecedentní," reagoval na Hamáčkovo vyjádření Vojtěch.

Kontroloři kritizovali i to, že od roku 2011 až do začátku epidemie ministerstvo zdravotnictví neaktualizovalo Pandemický plán ČR. Za stejnou dobu se také neměnily státní pohotovostní zásoby pomůcek a materiálu. Na konci roku 2019 tak bylo ve skladech Správy státních hmotných rezerv k dispozici jen 10 000 respirátorů. "Pandemický plán byl dělán na chřipku, nikoli na nový typ koronaviru, který vykazuje jiné aspekty," řekl v pondělí Vojtěch. Ministerstvo se k výrokům NKÚ o pandemickém plánu nevyjádřilo.

Podle NKÚ také nebyla dost prověřována kvalita pomůcek. Kontroloři prověřili část objednávek obou ministerstev - 28,3 milionu pomůcek za 1,8 miliardy. Testům zcela vyhovělo jen 29 procent a zhruba čtvrtina ani nebyla testována.

"K pochybnostem o kvalitě dodávaného zboží ministerstvo zdravotnictví uvádí, že přistoupilo co možná nejdříve - dne 27. března 2020 - k testování všech respirátorů, a to poté, co byla saturována prvotní nanejvýš urgentní poptávka zdravotníků a kdy již bylo možno zadržovat distribuci dostupných ochranných pomůcek pro zdravotníky tři až čtyři dny čekáním na výsledek testu," sdělila Peterová. Do 27. března podle ní distribuovalo ministerstvo zdravotnictví zhruba půl milionu respirátorů, z nichž pětina měla certifikát CE, zajišťující kvalitu.