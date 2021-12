Náměstek pražského primátora: Na svoz odpadu budeme i přes zvýšení cen doplácet

Praha bude i přes plánované zvýšení cen svozu odpadu pro většinu lidí v příštím roce doplácet na zajištění odpadového hospodářství. Zatímco letos na něj dalo z rozpočtu 600 milionů korun, příští rok by to mělo být nejméně 200 milionů.

Novinářům to ve středu řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Zdražení souvisí s novelou zákona, podle náměstka město postupuje s rozpočtovou zodpovědností. Zvýšení cen kritizují opoziční ODS a ANO.

Pražané nyní platí za svoz odpadu podle velikosti nádoby a četnosti svozu. Tento systém již není v důsledku novely odpadového zákona možný a město musí do konce roku schválit nový. Radní budou o návrhu jednat příští pondělí a zastupitelé v případě schválení radou 16. prosince. Zákon dal obcím možnost cenu za odpad stanovit až na korunu za litr obsahu nádoby a měsíc, nová městská vyhláška navrhuje polovinu této částky. Nyní se cena pohybuje mezi 25 a 74 halíři za litr podle velikosti a četnosti svozu.

Návrh kritizovala opozice, podle ODS bude znamenat výrazně zvýšení cen pro většinu Pražanů, zejména na sídlištích, a město ho navíc schvaluje pozdě. Hlubuček ve středu řekl, že s novelou zákona nesouhlasil a pokoušel se dojednat se státem, aby bylo možné stejně jako doposud v ceně zohledňovat i četnost svozu, a tedy reálné náklady města. Nový zákon podle něj nicméně pracuje s tezí, že člověk by měl platit pouze za odvoz tolika odpadků, kolik jich skutečně vyprodukuje, bez zahrnutí jiných faktorů.

Návrhem, který by měl v případě schválení zastupiteli vstoupit v platnost v lednu, se ve zkratce zvýší ceny u větších kontejnerů s častějším svozem, u těch nejmenších naopak lidé ušetří. Hlubuček dodal, že k sazbě 50 haléřů za litr město dospělo po dlouhých diskusích. "Pokud by byl poplatek navržen jinak, tak bych to vnímal jako nezodpovědné vůči rozpočtu," řekl.

Magistrát podle náměstka na systém svozu odpadu dlouhodobě doplácí stovky milionů korun ročně, pro příští rok by se nicméně i v důsledku změny cen měla částka snížit z letošních 600 na asi 200 milionů korun. Kromě 1,5 miliardy korun z poplatků získá město dalších 200 milionů od sdružení Eko-kom, zajišťující třídění odpadu. Město s ním chce jednat o zvýšení této částky, doplnil Hlubuček.

Lidé podle něj dostanou možnost ušetřit, protože hnědě kontejnery určené na biologicky rozložitelný odpad bude možné nově objednat zdarma. S ohledem na to, že tento odpad tvoří 30 až 40 procent směsného odpadu, mohou lidé podle Hlubučka ušetřit, pokud jej budou separovat a vyhazovat zvlášť. Dodal, že z 90.000 fakturačních adres pro svoz má nyní hnědě popelnice 15.000 a město má kapacity na to umístit je všude.

Další otázkou jsou podle Hlubučka živnostníci, kteří nyní nespadají pod městský systém svozu a musí si likvidaci odpadu zajistit sami. Velká část jejich tříděného odpadu tak nakonec skončí u městských kontejnerů, uvedl. Starostové podle něj do zákona neúspěšně prosazovali, aby živnostníci spadali pod městský svoz, což by pro samosprávy znamenalo větší příjem. "My je chceme rozhodně oslovit, aby dobrovolně do toho systému vstoupili," řekl.

Svoz odpadu v Praze zajišťují městem vlastněné Pražské služby a několik soukromých firem. Pražské služby, které obstarávají zhruba dvě třetiny metropole, loni svezly 257 754 tun směsného odpadu, což bylo o zhruba procento meziročně více. Množství směsného odpadu v Praze už několik let roste, proti roku 2017 vzrostlo loni o více než 7500 tun.