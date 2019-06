Napadení Jakla? Demokracie sluníčkářů v praxi, uvedl Okamura u Jaromíra Soukupa

Do pořadu Duel Jaromíra Soukpa přijal pozvání předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. V pořadu se se probíralo nejen nedávné napadení Ladislava Jakla nebo audit Evropské komise, ale došlo také na debatu o dluhových pastech a rozdělování společnosti.

V úvodu pořadu se moderátor zeptal svého hosta na názor ohledně napadení Ladislava Jakla, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bývalého tajemníka někdejšího prezidenta Václava Klause. "Myslím, že jsme tady v tom případě viděli představu demokracie sluníčkářů v praxi. Když s nimi nesouhlasíte, tak vám vyhrožují a chtějí vás zmlátit. Panu Jaklovi je téměř šedesát let a útočníkovi devětadvacet let, takže si dovolil na mnohem staršího člověka. To, co předvádí sluníčkáři ve jménu pravdy a lásky je odsouzeníhodné," reagoval Okamura na otázku.

Následně se předsedy SPD zeptal, jak zlepšit respekt k druhým, abychom se nenapadali na ulici. "Od pražské kavárny nebo sluníčkářů dostávám neustále nenávistné vzkazy a výhružky na sociálních sítích. To oni rozdělují společnost. Je přece ale důležité spolu diskutovat," reagoval a dodal, že na vině jsou také média.

Následně stočil Soukup téma k aktuálním krokům, které se snaží Tomio Okamura a jeho hnutí SPD prosadit. Jako první politik zmínil problematické exekuce a dluhové pasti. "Lidé stále splácejí úroky z úroků a nemohou se z dluhů nikdy dostat," uvedl předseda SPD. Moderátora však zajímalo, zda se zaměřuje také na zadlužení u dopravních podniků. Upozornil, že jsou původní dluhy sice marginální, ale konečné pohledávky jsou pro lidi často likvidující.

"Ano, už se na to zaměřujeme. Netýká se to pouze jízdného, ale také odvodů na sociálním a zdravotním pojištění. Chtěl bych také u exekucí zrušit DPH, je to pěti procentní zatížení. Zároveň předkládáme návrh o zestátnění exekutorů. Podali jsme také ústavní stížnost proti zvyšování cen elektrické energie v tomto roce," vysvětlil Okamura a dodal, že je to spojitá nádoba s cenami potravin, které se z důvodu vyšších cen energií zvyšují.

Následně se svého hosta zeptal, kdo je to vlastně sluníčkář, kterého často zmiňuje. "Název sluníčkář se ujal ve společnosti. Ptal jsem se už v minulosti, co to znamená. Je to člověk, který není vlastenec a vítá migranty. Navíc nesouhlasí s odlišným názorem," vysvětlil Okamura. Soukup v souvislosti s tím odhalil ikonickou tabuli a Okamuru podrobil "testu sluníčkáře".

První dotaz se týkal Tomáše Kluse, kterého lze považovat za jednoho z představitelů sluníčkářů. "Já teda žádnou," řekl s úsměvem předseda SPD, jestli slyšel nějakou jeho písničku. Předmětem další otázky se stalo sójové latte, které je údajně typický nápoj pražské kavárny. "Nikdy jsem to nepil, ale klidně bych to vyzkoušel," reagoval odhodlaně politik.

Dva předběžné audity Evropské komise, které pojednávají údajném střetu zájmů Andreje Babiše. "Ve střetu zájmů rozhodně je, jako mnoho dalších politiků. Čekáme v SPD na závěrečnou zprávu, odmítáme veřejný lynč a štvanice. Asi v listopadu bude závěrečná zpráva, nechceme se vyjadřovat k nějakým dohadům," argumentoval Okamura.

Zároveň moderátora zajímalo, zda Okamura považuje převedení podniku Agrofert do svěřeneckých fondů za dostatečné. "My v SPD se snažíme být vždy zodpovědní. Apeluji na úřady, aby to už vyhodnotily, vše se nám uleví. Je jedno, o koho jde, jestli je to Babiš, Kalousek nebo Bartoš. Je jedno, o jakou jde firmu. Jsem proti, aby byl takový člověk premiérem a aby taková firma inkasovala dotace," vysvětlil místopředseda Poslanecké sněmovny. Na závěr pořadu se Soukup zeptal, zda se bude hlasovat o nedůvěře vlády. "Je to možné. Především by neměla být ČSSD ve vládě, nefunguje to," uzavřel lídr SPD Tomio Okamura.