Napadení mladíka na koupališti v Dubí bude znovu řešit soud v Teplicích

Případ napadení mladíka na koupališti v Dubí se vrací k Okresnímu soudu v Teplicích, rozhodl ve středu odvolací krajský soud. Obžalováno je šest lidí. Ústecký krajský soud vyhověl odvolání státního zastupitelství a tří obžalovaných a původní rozsudek v celém rozsahu zrušil. Obžalovaní se cítí nevinní. Při potyčce v létě roku 2018 napadlo podle obžaloby několik lidí mladíka, který se vložil do sporu dvou žen v brouzdališti.

"Uvidíme, jak to dopadne. Nikoho jsme nezmlátili, takové věci neděláme," řekl po středečním hlavním líčení jeden z obžalovaných Radek Čonka. "Soud rozhodl v souladu s naším návrhem, takže na naší straně spokojenost," uvedl obhájce obžalovaného Romana Dunky Miroslav Pleva.

Teplický soud musí podle rozhodnutí odvolacího soudu doplnit dokazování především o výslech některých svědků a provést znovu tzv. rekognici nebo-li ztotožnění pachatelů činu, a to na základě fotografií nebo na místě. "Já si neumím představit, že v tuto chvíli s odstupem pěti let se bude provádět nějaký neodkladný neopakovatelný úkon rekognice," uvedl Pleva. Podle něj i výpovědi svědků budou do jisté míry ovlivněny tím, co zaznělo u soudu. Přiklání se k tomu, aby teplický soud obžalované zprostil viny.

Odvolací soud rozhodl podle státní zástupkyně Kateřiny Veselé správně. "Odvolací soud vyhověl především (státnímu zastupitelství) v tom, že je potřeba to dokazování doplnit a znovu se věnovat právní kvalifikaci, mám na mysli pokusu zločinu těžkého ublížení na zdraví a rasové pohnutce," uvedla Veselá.

Muž utrpěl středně těžké zranění. Okresní soud v roce 2021 rozhodl, že Jiří Demeter a Roman Dunka půjdou za úmyslné ublížení na zdraví ve spolupachatelství a výtržnictví na rok do vězení s ostrahou. Oba se odvolali. Další účastníci konfliktu, obžalovaní Michal Dunka a Radek Čonka, dostali podmínku na dva roky. Žaneta Dunková dostala podmínku na 18 měsíců za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování a peněžitý trest, zproštěna byla obžaloby z dalšího skutku. Rostislav Drška se podle okresního soudu žádného protiprávního jednání nedopustil. Původně byla šestice obžalovaná z pokusu o těžké ublížení na zdraví, hrozil jim až desetiletý trest.

Incident se odehrál 7. srpna 2018. Jedna z návštěvnic koupaliště, poškozená, se tehdy rozhodla jít umravnit dítě, které podle spisu mimo jiné ve vodě topilo vrstevníka. Do dění se zapojila kromě matky nevhodně se chovajícího dítěte také další žena, která podle obžaloby začala ženu, jež dítě napomenula, napadat. Do sporu se vložil další návštěvník koupaliště, který se snažil ženy dostat od sebe. Další obžalovaní se pak rozhodli zakročit. Napadený muž skončil v nemocnici se středně těžkým zraněním.