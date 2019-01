Nárazový vítr zastavil provoz lanovky na Ještěd v Liberci

Provoz lanovky na Ještěd v Liberci zastavil ve čtvrtek dopoledne silný nárazový vítr. Problémy dělá na trati a rozhoupává kabinu, která pak nemůže zajet do horní stanice, řekl ve čtvrtek přednosta lanovky Vladimír Štěpán.

Přípustných pro provoz lanovky je rychlost větru maximálně 58 kilometrů v hodině. Zhruba takovou rychlost má nyní u horní stanice, kde bývá vítr obvykle nejsilnější. Tentokrát to neplatí. "Na trati nám fouká více a hlavně je vítr nárazový. Kdyby byl klidný, tak nám to až tak moc nevadí, ale jak se kabina rozhoupe ze strany na stranu, tak je to špatný," uvedl Štěpán. Podle něj mohou rychlost větru jen odhadovat, protože na trati větroměry nemají. "Nárazy budou tak ke 20 metrům (72 km/h)," odhadl přednosta.

Atypické byly podmínky pro dvoukabinovou lanovku na Ještědu i ve středu, kdy na rozdíl třeba od Sněžky či Lysé hory v Krkonoších v provozu zůstala. "Nás to přefouklo. Říkali, že na druhé straně na Ještědu, na parkovišti, se nedá pomalu udržet na nohou a nám to nic nedělalo. Na větroměru nám foukaly dva metry (7,2 km/h)," uvedl Štěpán.

Ještědská dvoukabinová lanovka patří mezi nejstarší klasické lanové dráhy, v provozu je přes 85 let. Využívají ji především turisté z Česka, Německa a Polska, z vrcholu hory se jim nabízí výhled na Krkonoše, Jizerské hory, Lužické hory, Český ráj a České středohoří. Loni lanovka přepravila 295 tisíc lidí, a šlo tak o druhou nejúspěšnější sezonu za poslední čtvrtstoletí.