Národní investiční plán bude známý do Vánoc

Vláda představí Národní investiční plán do Vánoc. Na setkání s představiteli lídrů českého stavebnictví to řekl premiér Andrej Babiš (ANO), podle kterého plán představuje celkový potenciál investic v Česku. Loni uvedl, že plán zahrnuje přes 17 tisíc projektů za 3,45 bilionu korun na roky 2019 až 2030. V pátek toto číslo upravil na 20 tisíc projektů za pět bilionů korun.

Podle Babiše růst české ekonomiky zpomaluje. Vláda proto podle premiéra vytvořila Národní investiční plán, aby zajistila další podporu růstu HDP vedle exportu a spotřeby. "Jak jsem slíbil, představíme (plán) do Vánoc," uvedl Babiš.

Plán podle něj shrnuje, jaké investice jsou v Česku v nadcházejících letech potřebné. "To není pro nás. To je pro další vlády, aby vůbec věděly, jaký ten potenciál je," podotkl premiér. "My to předložíme k veřejné diskusi, aby se vyjádřili i občané, jestli jsme na něco nezapomněli. Potom je to otázka realizace," řekl.

Premiér o investičním plánu poprvé mluvil loni, detaily o jeho obsahu ale odmítal zveřejnit. Piráti v srpnu podali správní žalobu, v níž se domáhali zveřejnění plánu, soud o ní dosud nerozhodl. Babiš tehdy Piráty za jejich krok kritizoval a oznámil, že plán zveřejní do konce roku, bude ho chtít konzultovat i s veřejností.

Babiš loni uvedl, že plán zahrnuje přes 17 tisíc projektů za 3,45 bilionu korun na roky 2019 až 2030. Do roku 2022 mají být podle plánu financovány projekty za 1,226 bilionu korun. Plán vznikl na základě krajských výjezdů bývalé menšinové vlády ANO a na základě požadavků jednotlivých resortů, obcí a krajů.