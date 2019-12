Národní investiční plán není realistický, tvrdí opozice

Národní investiční plán není realistický, chybí v něm plán financování nebo harmonogram uskutečnění jednotlivých cílů. V reakci na vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) o obsahu plánu v pondělních Lidových novinách to uvádějí představitelé pravicové opozice. Kritizují také další změnu objemu investic, Babiš nyní mluvil o osmi bilionech korun, na konci listopadu uváděl pět bilionů. Babiš plánuje představit plán veřejnosti po dnešním jednání vlády.

"Předseda vlády hází různými čísly. Připadá mi, že je tipuje náhodně jako ve Sportce. Všichni si přece pamatují, když se mluvilo o investičním plánu za 3,5 bilionu, za pět bilionů, teď už jsme na osmi bilionech. S realitou to už vůbec nemá nic společného," napsal na twitteru předseda ODS Petr Fiala. Babiš loni uváděl, že plán obsahuje 17 tisíc projektů za 3,45 bilionu korun do roku 2030, v listopadu mluvil o 20 tisících projektech za pět bilionů do roku 2050.

Podle europoslankyně Veroniky Vrecionové (ODS) nelze mluvit o investičním plánu, který by Česko někam posunul. "Skutečný plán by musel obsahovat, harmonogram realizace, zdroj financování, prioritizaci, zodpovědnou instituci..." napsala na twitteru.

Chybějící plán financování projektů kritizoval i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "'Národní investiční plán', který není podpořen realistickým plánem financování, je jenom seznamem zbožných přání a nemá ani hodnotu papíru, na kterém je vytištěn. Opravdu má vláda právo se domnívat, že většina lidí nepřemýšlí?" uvedl na sociální síti.

Europoslanec a předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák (STAN) nemá velká očekávání ohledně uskutečnění investic v plánu a celý návrh komentoval ironicky. "Andrej Babiš na poslední chvíli píše Ježíškovi. Aspoň takhle na mě souhrn přání známých jako 'Národní investiční plán' působí. V posledních letech ale dost zlobil, takže bych si od toho moc nesliboval," napsal na twitteru.