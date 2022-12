Nárok na předčasnou penzi by mohli mít nově vedle záchranářů i podnikoví hasiči

Možnost předčasného odchodu do důchodu bez krácení penze by mohli mít od příštího roku nově vedle zdravotnických záchranářů také podnikoví hasiči. Sněmovna okruh lidí zřejmě rozšíří podle návrhu senátorů, vyplývá z úterního jednání členů širšího vedení dolní komory.

Plénum bude hlasovat o podobě důchodové novely v úterý odpoledne. Předloha měla původně opravovat dříve přijatou, ale nepoužitelnou úpravu předčasných záchranářských penzí.

Součástí novely je také snížení penzí vybraným prominentům bývalého komunistickému režimu. Jejím dalším cílem je rozšíření nároku na příspěvek 500 korun k důchodu za vychované dítě.

Senátoři navrhli možnost předčasných penzí bez krácení i pro podnikové hasiče kvůli tomu, že na rozdíl od republikových hasičů a stejně jako zdravotničtí záchranáři nemají nárok na rentu a na výsluhový příspěvek. Rozšíření by se podle senátorů týkalo například hasičů Českých drah nebo chemiček.

Dřívější penzi bez krácení částky nyní mají jen horníci z hlubinných dolů. Nově mají mít tuto možnost, a to až o pět let, podle senátního znění novely podnikoví hasiči a členové výjezdových skupin a operátoři středisek zdravotnické záchranné služby a také záchranáři horské služby. Po odpracování 4400 směn, tedy zhruba 20 let, by tito pracovníci mohli podle návrhu chodit na odpočinek o dva a půl roku dříve. Za každých dalších 74 směn by přibyl ještě měsíc až do hraničních pěti let. Plný nárok by tak vznikl zhruba po 30 letech práce.

Zaměstnavatelům by se u záchranářů a hasičů s právem na předčasný důchod podle novely zvedla do roku 2026 postupně sazba důchodových odvodů z nynějších 21,5 procenta na 26,5 procenta. Příští rok by odváděli 23,5 procenta.