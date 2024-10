Nárůst případů žloutenky C: Výrazný meziroční skok

Lékaři loni odhalili o třetinu případů žloutenky C víc než v roce 2022, bylo jich 1300. Nárůst pokračuje i letos, do konce září jich bylo dalších 1181. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Přednosta Interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze (ÚVN) Petr Urbánek dnes na tiskové konferenci uvedl, že důvodem je návrat lidí do ordinací po covidu i opakované nákazy lidí z rizikových skupin.

"Statistiky prozrazují, že je u nás ročně objeveno zhruba 800 až 1000 nových případů žloutenky C. V roce 2023 bylo ovšem hlášeno rekordních 1300 osob, což lze vysvětlit návratem pacientů k lékařům až po odeznění pandemie covidu i narůstajícím počtem reinfekcí mezi osobami ve vysoce rizikové populaci," dodal.

Choroba je podle něj spojována hlavně s uživateli drog nebo sexuálně promiskuitním osobami. Nedopatřením se však mohli nakazit i třeba lidé, kteří dostali krevní transfuzi nebo měli transplantovaný orgán před rokem 1992, kdy se krev netestovala. Příznaky se u nich mohou projevit až po desítkách let. Lékaři proto doporučují lidem, kteří se v minulosti v riziku ocitli, podstoupit test. Nakažených lidí z běžné populace je podle nich totiž zhruba pětkrát víc než injekčních uživatelů drog.

"Onemocnění trvá desítky let a projevuje se pouze kolísavými jaterními testy. Nicméně i ty mohou být mnoho let zcela normální," doplnil zástupce přednosty pro výzkum a výuku Kliniky hepatogastroenterologie Institutu klinické a experimentální medicíny Jan Šperl.

Výrazně se od objevu viru žloutenky C, za nějž byla udělena v roce 2020 i Nobelova cena za medicínu, posunula také léčba nemoci. "V roce 1991 bylo vyléčeno pouze šest procent pacientů, dnes se jedná o téměř stoprocentní úspěšnost. V současnosti je léčba krátká a vysoce účinná a bez nežádoucích účinků. Pomáhají tablety, přímo působící antivirotika," doplnil Urbánek.

Bez léčby pacienty čeká cirhóza jater nebo problémy s ledvinami, klouby nebo revmatologickým či hematologickým onemocněním.

Počty případů žloutenky typu C: