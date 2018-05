Nastávající matky z Windsoru se musí připravit na vše

Úřady ve Velké Británii upozornily těhotné ženy z Windsoru, které by mohly v nadcházejících dnech začít rodit, aby se připravily na případné komplikace. Kvůli královské svatbě prince Harryho a americké herečky Meghan Markleové, jež se uskutečni 19. května, se do města sjedou desetitisíce lidí a bude tak těžké prodrat se případně davem do lékárny pro potřebné medikamenty. Úřady tak doporučují, aby nastávající matky v termínu kolem svatby kontaktovaly své porodní asistentky a dohodly se s nimi na případném postupu. Informoval o tom server The Telegraph.

Královská svatba vzbuzuje v celé zemi velkou mediální pozornost. Do Windsoru, kde si v tamní kapli sv. Jiří na hradě Windsor řeknou princ Harry a Meghan Markleová své ano, se očekává příjezd několika desítek tisíc nadšenců, kteří budou chtít být u toho.

Jen šedesát tisíc lidí má přijet do Windsoru vlakem na oslavy této speciální události. První oficiální hosté přijedou na místo v 10.30 ráno, nicméně fanoušci přijedou už mnohem dřív. Tamní parkoviště se totiž otevírají už ve čtyři ráno. Tak obrovský příliv davu bude mít na turistické městečko Windsor samozřejmě neblahé důsledky a jeho obyvatelé budou mít problémy se dostat ze svých domů ven.

Mluvčí královské správní oblasti Windsor a Maidenhead proto informoval těhotné ženy, aby se na tuto situaci řádně připravily. "Těhotné ženy blížící se svému termínu jsou nabádány, aby si promluvily se svou porodní asistentkou o tom, jaká opatření mohou zavést a ujistit se, že jejich případné potřeby budou splněny a děti budou bezpečně přivedeny na svět," řekl.

Obyvatelům města bylo také doporučeno, aby si případné léky, které musí pravidelně užívat, předobjednali nebo nakoupili ještě před víkendem. "Lékárny v centru Windsoru budou sice otevřeny, ale bude těžké se přes davy lidí do centra města dostat," upozornil dále mluvčí.

Svatební obřad začne v sobotu ve 13 hodin, následně bude pokračovat průvod kočárem ulicemi Windsoru, který by měl trvat 25 minut. Úřady také varovaly diváky, aby se připravili na teplé počasí. Ve svatební den totiž mají teploty vystoupat nad dvacet stupňů Celsia, a tak lidem doporučují v průběhu dne řádnou hydrataci.