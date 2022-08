Nástup na gymnázia bude ukrajinským studentům komplikovat hlavně čeština

Nástup na česká gymnázia a případné dokončení studia bude ukrajinským studentům, kteří do ČR utekli před válkou ve své zemi, komplikovat hlavně čeština. Vyplývá to z vyjádření ředitelů poděbradského a nymburského gymnázia a také patnáctiletého ukrajinského studenta Svjatoslava, který od září nastoupí na gymnázium v Poděbradech na Nymbursku, kde nyní s rodiči žije.

Od září by mělo podle Josefa Holka z hejtmanství do středočeských středních škol nastoupit přes 500 studentů z Ukrajiny. Část z nich je na středních školách už od jara, část zvládla přijímací zkoušky a v září nastoupí do prvních ročníků.

Svjatoslav měl v září nastoupit do desáté třídy v ukrajinském městě Kerč na Krymu, baví ho matematika, fyzika a práce s počítačem. Kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu si bude muset znalosti ve svých oblíbených předmětech brzy prohlubovat v češtině, která mu dělá potíže i po pěti měsících v Česku. Ke čtyřletému studiu na poděbradském gymnáziu nastoupí s dalšími třemi ukrajinskými studenty.

Svjatoslav od března navštěvoval s dalšími zhruba 20 ukrajinskými dětmi adaptační skupinu v Městci Králové. Jeho rodiče jsou lékaři, oba si chtějí v Česku najít práci, ale i pro ně je největší překážkou jazyk. Matka Elena, která pracovala v nemocnici v Kerči jako gynekoložka, raději volí pro rozhovor angličtinu. "Bude to pro nás ještě dlouhá cesta, musíme udělat zkoušky z jazyka a taky odborné zkoušky," řekla. S manželem navštěvovali základní kurz češtiny pro dospělé, nyní se chtějí zapsat do dalšího on-line kurzu. "Zatím žijeme z úspor a jednoho příspěvku, ale chceme pracovat," doplnila. S návratem na Krym nyní nepočítají a věří, že pokud se Svjatoslavovi ve škole bude dařit, najdou časem uplatnění také oni.

"Přímý vstup k nám si na jaře kvůli náročnosti studia všichni rozmysleli," řekl ředitel poděbradského gymnázia Jiřího z Poděbrad Kamil Bříza. Na víceletý obor se podle něj hlásily dvě děti, přijat nebyl nikdo, na čtyřletý obor bylo šest zájemců. "Byly to naprosto řádné zkoušky se započtením vysvědčení z Ukrajiny a se zkouškou z matematiky, text příkladů byl přeložen do ukrajinštiny, pochopitelně nedělali zkoušky z českého jazyka," řekl Bříza. Podle něj bude hodně záležet na úsilí studentů. "Maturita z češtiny po čtyřech letech v Česku je pro Ukrajince na hraně, ale možné to je," doplnil Bříza.

Na gymnáziu v nedalekém Nymburce dokončilo v červnu školní rok 11 ukrajinských studentů. "S jistotou budou pokračovat čtyři, ostatní jsou buď přijati na některou českou vysokou školu, nebo budou pokračovat na některé odborné střední škole, nebo ještě váhají," řekl ČTK ředitel nymburského gymnázia Jiří Kuhn. Studenti z řad běženců měli v Nymburce nad rámec běžné výuky každý den dvě hodiny českého jazyka. "Na některých byly patrné velké následky toho, co prožili. Co se studia týká, byly mezi nimi velké rozdíly, i když jedno měli společné, poctivě se snažili naučit náš jazyk," doplnil Kuhn. Nadcházející školní rok pro ně podle něj bude velmi náročný. "Bez úprav požadavků ze strany ministerstva školství to přes naši maximální podporu zvládnou jen výjimečně," doplnil ředitel.