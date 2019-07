Návrh proti ponižování klientů sociální péče vláda asi odmítne

Pro neurčitost a příliš tvrdé sankce vláda možná odmítne poslanecký návrh proti ponižujícímu zacházení s klienty sociálních služeb. Poskytovatelům by podle novely o sociálních službách hrozila pokuta až čtvrt milionu korun a až tříletý zákaz činnosti. Kabinet podle podkladů pro pondělní schůzi uvede, že obdobný návrh bude ve vládní v předloze, kterou by měl projednat ještě letos.

Novela šestice poslanců ANO, SPD a Pirátů má podle autorů v čele Evou Matyášovou (ANO) postihovat "neoprávněný zásah do soukromí, bezpečí a integrity" příjemců sociálních služeb. Měla by kromě nevhodného chování konkrétních pracovníků umožnit postih za špatné materiální, režimové a personální zajištění v zařízeních poskytujících sociální služby.

Předkladatelé podle vládní legislativců zapomněli doplnit do novely povinnost poskytovatelů sociálních služeb zajistit respektování důstojnosti, soukromí a fyzické a psychické integrity klientů. Teprve v návaznosti na to je možné vymezit skutkovou podstatu přestupku, uvedli v předběžném stanovisku pro zákonodárce.

Navržená skutková podstata přestupku je navíc podle vládních legislativců neurčitá a kontroloři by měli problém zjistit, zda se přestupek stal, nebo ne. Upozorní navíc na to, že navrhovaný přestupek by byl jediný, za který by hrozil podle zákona o sociálních službách zákaz činnosti.

Autoři uvedli, že přestupkem by bylo například zamykání klienta bez signalizačního zařízení a přístupu k toaletě, provádění intimních hygienických úkonů před zraky druhých, zanedbání řádného podávání stravy a tekutin, nezajištění pomůcek a vybavení pro samostatný pohyb nebo neuctivé oslovování a zacházení. Novelou chtějí poslanci postihnout případy, které svou intenzitou a stupněm hrubosti ještě nenaplňují trestný čin týrání svěřené osoby, za který hrozí až pětileté vězení.

Na fyzické a psychické týrání, ponižování, vykořisťování i zanedbávání péče u seniorů upozornila nedávno organizace Život 90. Podle ní se stává, že staří lidé v ústavech nedostávají řádně najíst nebo pravidelně pít. Personál s lidmi někdy také komunikuje bez respektu. O většině případů se podle organizace neví, protože ponižovaní senioři se obávají, že budou potrestáni a péče jim bude odepřena.