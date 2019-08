Návrh Schillerové: Platy ve státním sektoru porostou rychleji

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhuje pro příští rok růst platů ve veřejném sektoru o tři procenta místo původních dvou procent. Návrh upravila kvůli vyšší odhadované inflaci. Je ale připravena dohodnout se na kompromisu, který by "státní rozpočet ustál". Schillerová to ve středu řekla novinářům po jednání se šéfkou sněmovního rozpočtového výboru Miloslavou Vostrou (KSČM). Odbory podle mluvčího svazů veřejného sektoru Pavla Bednáře dál trvají na požadavku na zvýšení platů pro většinu pracovníků o osm procent, pro zdravotníky a neučitelské profese o deset procent a pro učitele o 15 procent.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) chápe návrh jako vstupní pozici pro jednání a jeho strana bude prosazovat vyšší přidání. Komunisté považují za optimální pětiprocentní růst. O platech by měla 9. září jednat mimořádně tripartita. Zástupci podnikatelů už dřív plán Schillerové podpořili.

Podle červencové prognózy ministerstva financí měly spotřebitelské ceny příští rok růst o 2,2 procenta, podle aktuálních výsledků o 2,4 procenta. "Nemohu nastavit růst platů tak, aby lidé měli méně," uvedla ministryně. Dodala, že se chce dohodnout na nějakém kompromisu. "Ale ten kompromis musí být ustojitelný pro státní rozpočet," zdůraznila Schillerová.

Vostrá řekla, že za optimální variantu považuje pětiprocentní růst platů. Se třemi procenty nejsou spokojeni ani vládní sociální demokraté. "Chápu to jako vstupní pozici ministerstva financí o platech. ČSSD bude prosazovat vyšší nárůst," napsal ČTK vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Při tříprocentním přidání by podle něj hrozilo, že by řada zkušených příslušníků bezpečnostních složek mohla odejít do civilu.

Odboroví předáci požadují přidání od osmi do 15 procent pro vybrané profese. Vše chtějí do tarifů, tedy do základu výdělku. Znovu usilují také o zrušení nejnižší platové tabulky. Podle Bednáře některé její platové stupně jsou pod hranicí minimální mzdy a stát je musí dorovnávat. Škrtnutím tabulky a postoupením do vyšší by si tak polepšili třeba pracovníci v kultuře či v sociálních službách, a to zhruba o 3,5 procenta, řekl odborář. "Doufáme, že stejně, jako ministerstvo financí našlo v minulých dnech peníze pro jednotlivá ministerstva, najde je také na navýšení platů," řekl Bednář. Podotkl, že růst platů o procento představuje přes miliardu korun navíc.

Odbory vyzvaly vládu opakovaně k vyjednávání o navýšení platů. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v pátek uvedla, že by jednání chtěla do dvou týdnů. Termín zatím nepadl. O růstu výdělků ve veřejném sektoru jednala před prázdninami tripartita, znovu se kvůli němu sejde 9. září. Podle předáků tripartitní formát není šťastný a nejdřív by se spolu měli dohodnout zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, tedy za pracovníky odboráři a za stát ministři. Celá tripartita by pak měla diskutovat až o rozpočtu, dodal Bednář.

Komunisté původně usilovali o to, aby se schodek rozpočtu snížil na 30 miliard korun z plánovaných 40 miliard. Vostrá po dnešním jednání se Schillerovou řekla, že poslancům KSČM doporučí, aby ve Sněmovně státní rozpočet se čtyřicetimiliardovým deficitem ale podpořili. Komunisté vládu ANO a ČSSD tolerují, koalice bude pravděpodobně potřebovat ke schválení rozpočtu jejich hlasy. Schillerová má rozpočet vládě předložit do konce srpna. Kabinet musí konečnou verzi státního rozpočtu předat Sněmovně do konce září.