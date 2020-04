Návrh zvýšení schodku Senátem neprošel

Senát zamítl vládní návrh, který měl zvýšit strukturální deficit až na čtyři procenta hrubého domácího produktu. Podle vlády má tato protikrizová změna za cíl umožnit sestavení státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí by díky ní mohlo zvýšit výdajové limity v sektoru veřejných institucí. Do roku 2027 se má schodek zase postupně snižovat.

Dva senátní výbory doporučily novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zamítnout a plénum tento návrh schválilo. Pro zamítnutí hlasovalo 33 ze 40 přítomných senátorů. Zákon tak bude muset znovu posoudit Sněmovna, a to možná už příští úterý.

Strukturální deficit je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) argumentuje mimo jiné tím, že by jinak musela seškrtat výdaje, nebo naopak zvýšit daně v rozsahu 150 miliard korun. Zvýšení daní však v pátek před senátory odmítla. Odpůrci návrhu tvrdí, že rozvolnění limitů třeba právě v případě pandemie umožňuje už současný zákon. Ministryně tvrdí, že toto opatření by šlo použít pouze na letošní rok, a nikoli už na roky další.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová označila před senátory návrh mimo jiné za nehorázný bianco šek na sedm let, který může z dlouhodobého pohledu ohrozit důvěryhodnost ČR na finančních trzích. Někteří senátoři vyčítali vládě, že si v době růstu nevytvořila rezervy. Kritizovali ji za neodpovědnost. Senátor vládního hnutí ANO Jaroslav Větrovský naopak připomínal, jak se v minulých letech zvyšovaly platy, důchody i příjmy samospráv.

Předseda senátního hospodářského výboru Vladislav Vilímec (ODS) považuje za obrovskou chybu, neseriózní a chybné, že návrh vláda neprobrala s Národní rozpočtovou radou. Ministryně vysvětlovala, že zákony vláda přijímala pod časovým tlakem a reakce byla nutná v řádu hodin.

"Není to dobrý krok dobrým směrem," řekla místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (KDU-ČSL). O bianco šeku, který by uvedl zemi v budoucnu do problémů, hovořil i místopředseda Senátu Jan Horník (STAN). "Obávám se, že mluvit vážně s touto vládou o rozpočtové odpovědnosti prostě není možné," prohlásil Tomáš Jirsa (ODS).

Ministryně financí řekla, že je připravena dál bojovat za tuto novelu. Je přesvědčena o tom, že se díky změně zákona podaří vyvést zemi z krize. Zdůrazňovala, že na straně příjmů bude v rozpočtu v příštím roce chybět 140 miliard korun. Řekla také, že ještě nikdy nenastala takováto krize, kdy stát ze dne na den vypnul ekonomiku.

Schillerová také uvedla, že se státní dluhopisy prodávají s průměrným úrokem 1,2 procenta a že zájem o ně je překvapující. "Je to dáno promyšlenou a kvalitní fiskální politikou za posledních šest let," prohlásila.