Návštěvníci OH by se měli chránit před vedrem, infekcemi i komáry

Lidé cestující na olympijské hry do Francie by podle odborníků neměli zapomínat na ochranu před vedrem a slunečním svitem, nemocemi přenášenými komáry, ale i respiračními infekcemi, jako je například covid-19. Vhodná je i kontrola očkování, protože v zemi přibývá případů spalniček.

Doporučení ministerstva zdravotnictví, která vycházejí z informací Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (EDCD) a francouzských zdravotních autorit, zveřejnil na sociální síti X Státní zdravotní ústav (SZÚ). Hry začínají v Paříži v pátek 26. července.

"Účast na hromadných akcích zvyšuje pravděpodobnost, že budete vystaveni respiračním onemocněním, včetně černého kašle a covid-19," píše se v dokumentu. Českým sportovcům už účast na OH v Tokiu před třemi lety nákaza covidem zkomplikovala, plážoví volejbalisté David Schweiner a Ondřej Perušič tehdy vůbec nesměli do turnaje nastoupit. Hygienici prošetřovali nákazu několika lidí při letu do Tokia.

"Pokud máte příznaky jako kašel, horečka nebo bolest v krku, zůstaňte, pokud možno doma nebo v hotelu a při odchodu z hotelu nebo domova zvažte nasazení roušky," píše MZd. Prevencí je také pravidelné mytí či dezinfekce rukou, omezení doteků očí, nosu a úst rukama nebo častější větrání.

Odborníci varují i před vysokými teplotami, které mohou ve Francii panovat. "Extrémní horko může způsobit tepelný stres a také zhoršit chronická onemocnění a představovat další zátěž pro těhotné ženy, starší osoby nebo naopak děti. Bez vhodných opatření může tepelný stres přerůst v úpal, který může být v případě neléčení i smrtelný," uvádí materiál.

Je třeba hodně pít, doporučeno je dva až tři litry za den. Na olympijská sportoviště jsou podle MZd povolené vlastní tekutiny v plastové lahvi o objemu do 750 mililitrů. Pomoci s chlazením mohou také vlastní ruční větráčky. Zapomínat by diváci na sportovištích neměli ani na ochranu před sluncem, používat je vhodné sluneční brýle a opalovací krém s ochranným faktorem aspoň 30.

Ve Francii jsou častější i tropické nemoci přenášené komáry. "Komáři tygrovaní, kteří jsou přenašeči mnoha nemocí, jsou ve Francii hojně rozšířeni a jsou aktivní zejména přes den," píše SZÚ. Šířit mohou například horečku dengue, chikungunya, zika nebo západonilskou horečku. Lidé by neměli spát s otevřenými okny, případně by měli použít moskytiéru. Repelenty by si neměli aplikovat společně s opalovacím krémem.

"Pokud se u vás kdykoli během olympijských her nebo po jejich skončení objeví vysoká horečka, silné bolesti hlavy, bolesti očí, svalů nebo kloubů, nevolnost, zvracení, otoky žláz nebo vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a podrobně uveďte svou cestovní anamnézu," doporučuje.

Přístup ke zdravotní péči ve Francii mají Češi jako obyvatelé EU díky svému průkazu zdravotní pojišťovny, vhodné je ale před odjezdem zkontrolovat jeho platnost, protože pojišťovny jich v letošním roce velké množství měnily kvůli expiraci. Akutní zdravotní pomoc je možné ve Francii zavolat prostřednictvím tísňového telefonního čísla 112.

MZd také v dokumentu připomnělo, že kouření včetně elektronických cigaret je ve Francii zakázáno ve většině vnitřních prostor a hrozí za ně pokuta až 450 eur (asi 11.370 korun). Stejně tak je zakázána na veřejnosti, například na ulici nebo v parku, konzumace alkoholu.