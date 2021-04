Návštěvníci se do pražské zoo dostanou, slibuje její ředitel

I přes omezení kapacity kvůli pandemii se návštěvníci pražské zoo nemusí bát, že se na prohlídku nedostanou. Ztráty způsobené uzavřením kvůli koronakrizi už činí kolem 140 milionů korun, zoo to silně poznamená. Novinářům to v pondělí řekl její ředitel Miroslav Bobek. Zoologické zahrady se dnes otevřely poprvé od 18. prosince. Jejich návštěvnost je omezena na 20 procent kapacity.

Navzdory chladnému počasí ráno u zoo čekalo několik desítek lidí - včetně novinářů. Krátce po otevření mohli návštěvníci zhlédnout krmení klokanů a lachtanů. Personál je zároveň pravidelně rozhlasem upozorňoval na nutnost dodržovat hygienická opatření.

"Samozřejmě jsou tady ta omezení. Především je to těch 20 procent maximální kapacity, což tedy v případě zoo Praha my interpretujeme jako 4000 návštěvníků v areálu současně," uvedl Bobek. "Když to řeknu jinými slovy, asi není třeba se obávat, zejména ve všedních dnech, že by se na někoho nedostalo," zdůraznil ředitel. V zoo kvůli pandemii zatím zůstanou uzavřeny vnitřní prostory a restaurace, okénka s občerstvením však podle Bobka fungují.

Na dotaz ohledně ztrát kvůli koronakrizi ředitel uvedl, že k počátku hlavní sezony, tedy 27. březnu, dosáhly 133 milionů korun. "Teď to můžeme odhadovat tedy zhruba na 140 milionů korun," podotkl Bobek. Připomněl, že loni zoo dostala navíc 45 milionů korun od zřizovatele, hlavního města Prahy, a teď jedná o další podpoře. "A pokud jde o stát, tam se pro všechny zoologické zahrady ta podpora zvýšila na 80 milionů korun. My jsme žádali o 16 milionů korun, byť tedy ale jaksi v této výši ji nedostaneme," konstatoval ředitel. Bobek také zdůraznil, že zoo velmi pomohli její příznivci sponzorigem, adopcemi zvířat i nákupem stravenek pro zvířata. Pomoc od fanoušků je podle něj od počátku pandemie řádově v desítkách milionů korun. "Ta podpora tady byla tradiční. Ale teď v souvislosti s tím, co se děje, se velmi zásadně zvýšila," řekl Bobek.

Upozornil také na to, že od počátku roku v zoo přišly na svět stovky mláďat. Podle Bobka nejvýznamnější nedávný přírůstek, orangutana Kawiho, však návštěvníci zatím ještě neuvidí. "Ale já doporučuji jít se podívat na slůňata, byť se narodila loni, protože strašně rychle rostou, tak ještě si je užít, dokud jsou malá. Alespoň relativně malá," poznamenal ředitel.

Při pondělním uvolnění se otevírají jak zoologické, tak botanické zahrady. Tato zařízení byla uzavřena od 18. prosince, loni na jaře nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně epidemie i na podzim znovu od 9. října do 2. prosince.