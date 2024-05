Návštěvníkům se od soboty otevře obnovená Hrabalova chata v Kersku na Nymbursku. Po rekonstrukci se vrátila do podoby z 80. let, kdy Hrabal v chatě pobýval. Část expozice tvoří původní vybavení ze sbírek Polabského muzea, například spisovatelův psací stroj, zrcadlo nebo malovaná skříň. K autentickému dojmu přispěly také dobové předměty, které Středočeský kraj získal od dárců.

Přebudování chaty do původní podoby vyšlo kraj na šest milionů korun. Díky modelu takzvaného haus muzea pro menší návštěvnické skupiny si lidé budou moci vychutnat genia loci chaty i Kerska, řekla dnes při představení chaty novinářům středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN).

"Naše původní představa byla i nějaké zázemí pro rezidenční pobyty spisovatelů a tak podobně. A když to studenti zpracovali, tak jsme si říkali, když sem něco vestavíme, tak bychom zničili genia loci, a nebylo by to vhodné a dlouhodobě udržitelné," řekl krajský radní pro kulturu Václav Švenda (Spojenci). První představy počítaly se zázemím zhruba pro 100 návštěvníků.

Nejvíce patrnou stavební úpravou je obnovení terasy se schodištěm, uvnitř doznala chata jen menších změn. "Po roce 2000 zanikly některé prvky, které tady byly za Hrabalova života, takže jsme se k tomu postupně vrátili," řekl ředitel Polabského muzea Jan Vinduška. Do chaty se například vrátily dřevěné podlahy, bourala se později dostavěná koupelna a novější okenní a dveřní výplně. Obnovou prošly rozvody vody, elektřiny a fasáda. V létě by měla být do podoby za Hrabalova života vrácena také zahrada, počítá se například s posezením.

Část dobových předmětů, například téměř celé vybavení kuchyně, ale i některý nábytek darovali lidé ve sbírce. Kraj v lednu zveřejnil seznam hledaných věcí, doposud se jich podařilo získat přes tři čtvrtiny. "Pořád se nám ještě hlásí další lidé, takže do té expozice, o které říkáme, že bude živá, je budeme postupně doplňovat," doplnil Švenda.

Na podobě expozice kraj spolupracoval s fakultou architektury ČVUT. Projekt, který zpracovaly dnes již bývalé studentky Eliška Houdová a Jitka Zemanová, byl loni oceněn ve studentské soutěži o Cenu Břetislava Štorma.

Chata bude otevřená od úterý do neděle, zájemci o prohlídku si musí termín rezervovat. K dispozici jsou tři komentované prohlídky denně, od 12:00, 14:00 a 16:00, vždy pro skupinu sedmi lidí. Vstupné vyjde na 200 korun, snížené na 150 korun.

K dispozici je rovněž nová mobilní aplikace s prvky rozšířené reality. Nabízí komentovanou prohlídku s 3D historickým modelem zahrady a chaty sestaveným na základě dobových fotografií, dostupná je ve čtyřech jazycích. Druhou částí aplikace je povídka současného spisovatele Vratislava Kadlece inspirovaná Hrabalovou zahradou. Zájemci si budou moci aplikaci zapůjčit i s mobilním telefonem v chatě nebo ji stáhnout do vlastního zařízení. Nabídne jim pohled do Hrabalova života a vztahů k dalším lidem. "Kersko není jenom objekt, architektonická budova, ale je to vztah Hrabala k tomu místu, k té komunitě, k přátelům, příbuzným, uměleckým návštěvám, ke kočkám," řekl ředitel Památníku Antonína Dvořáka Vojtěch Poláček. Mohou ji využít například lidé, kteří budou čekat na prohlídku. Po zahradě je rozmístěno několik stanovišť, lidé ji z nich uvidí tak, jak vypadala za doby spisovatele.

Polabské muzeum připravilo pro návštěvníky chaty také několik upomínkových předmětů, například pamětní medaile, turistické známky, razítka a pamětní bankovku. Bankovka vydaná k letošnímu 110. výročí narození spisovatele vznikla ve spolupráci s Muzeem cenných papírů, autorem grafického návrhu je Matěj Gábriš.

Chatu, ve které zejména v 70. letech napsal většinu svých knih, koupil Hrabal v roce 1965. V letech 1967 až 1970 udělal stavební úpravy, dal přistavět horní patro a garáž, nad kterou vznikla prosklená veranda. Před smrtí objekt daroval synovi svého souseda, který zde dostavěl koupelnu a kuchyň a objekt vlastnil do roku 2021. Středočeský kraj chatu koupil na konci roku 2021 téměř za deset milionů korun. Součástí Polabského muzea je i Vlastivědné muzeum v Nymburce, které dlouhodobě spravuje stálou expozici Bohumila Hrabala.