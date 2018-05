Biflování Babiše? Hloupé divadlo na VŠE

Na Vysoké škole ekonomické v Praze skončil mimosemestrální kurz Hospodářská politika pohledem jejích tvůrců. Přesněji řečeno byla završena pouze ta část, kde mohli členové Babišovy vlády v demisi studentům sdělovat, jak v té vládě makají. Nyní posluchače čeká ještě zkouška.

Jenže z čeho vlastně? Celá tahle sebepropagační záležitost dosluhujícího kabinetu na akademické půdě je natolik absurdní, že si vůbec nedovedu představit, jak bude zkoušející hodnotit, zda si student zaslouží "projít", nebo si zkoušku zopakuje.

"To jsem zvědavá, co z toho budeme psát," komentovala prý jedna ze studentek přednášku samotného premiéra, který měl přeskakovat z jednoho tématu na druhé. U toho máchal frekventantům před očima svou kultovní knihou O čem sním, když náhodou spím. Budou tedy muset posluchači prokázat, že vědí, co se v ní píše na straně 37 či 54? Nebo budou testováni ze zapamatování si informací, které během kurzu zazněly v přednáškách?

Inu představuji si, jak by mohl vypadat závěrečný test.

Otázka: Kolik peněz vybral do státního rozpočtu Andrej Babiš, když byl ministrem financí?

Nabízené odpovědi:

a) hafo,

b) dvě hafa,

c) tři hafa,

d) všechny možnosti jsou správné.

Přiznávám, že si z toho trochu dělám legraci, ale jak jinak naložit s tím, když vám přednášející vykládá, že "měl na starosti peníze a těch vybral hafo a z toho se všechno platilo"?

Ne, tohle celé divadlo je natolik hloupé, že vůbec nemohu uvěřit tomu, že se událo. Chápu, že je před volbami, a každé zviditelnění se tak může hodit. Ale on si vážně Andrej Babiš myslí, že na studenty ekonomie bude jeho "makat a neblábolit" fungovat stejně jako na běžný lid na náměstích? Nerozumím ani tomu, co přizváním kabinetu v demisi na akademickou půdu vlastně sledovala sama VŠE.

Pozor, nijak nebrojím proti přednáškám politiků na školách. Právě naopak, jen ať jezdí a se studenty diskutují. Jenže tohle je zcela jiná forma - oficiální, byť mimosemestrální, kurz, na jehož konci se mají ověřovat načerpané znalosti. Kdyby se udělovala nějaká akademická anticena, třeba Plyšový Amos, musela by ji získat právě VŠE. Před naprostým výsměchem se může zachránit snad jen tím, že na kurz zapsaným posluchačům "to dá" za účast. To je totiž jediné férové řešení.

Autorem je Petr Musil. Ekonom, redaktor ekonomické rubriky časopisu TÝDEN a zástupce šéfredaktora ekonomického magazínu Faktor S.