Kouzlo Piráta Bartoše: skvěle zvládnutý marketing

Nezvykle neformálně vystoupil šéf Pirátů Ivan Bartoš na svém facebookovém profilu proti Andreji Babišovi, když se mu zdálo, že premiér vykradl jejich téma mobilních operátorů. "Hele ho, pracanta. Jako mohlo by mi vadit, že je to obyčejná čórka, neboť ještě minulej tejden nevěděl, která bije, a věc jsme zahájili po přípravách s Piráty my. Ale když nakonec budou levnější tarify a rychlejší data, tak ať to dodá klidně člověk, co je ve vládě 6. rokem a doposud nedodal nic :-)."

Bartoš a spolu s ním celí Piráti jsou v české politice zvláštní úkaz. Jen na to uplynulý rok trochu zapomínali. Teď se ale zdá, že nejprogresivnější česká parlamentní strana znovu našla své největší půvaby. Piráti tak opět často s klukovským humorem a zarputilostí, a přitom nadmíru erudovaně bojují za svá témata v upjatém a zdánlivě cizím světě politiky, jenž je svázán pravidly jako dobře padnoucí košile kašmírovými kravatami. Skvěle to dokládá třeba nedávná fotografie z tiskové konference SPD. Tomio Okamura stojí u řečnického pultíku a mluví o ohrožení Evropy, zatímco ho zpoza sloupu sledují Bartoš s kolegou Mikulášem Ferjenčíkem a srdečně se culí. Tohle jsou Piráti. Nenucení a především uvěřitelní. Opravdoví. A ve chvíli, kdy se v průzkumech veřejného mínění přetahují o druhou příčku s ODS, mají marketingově mnohem větší náboj.

Jen si zkuste vzpomenout na nějaký návrh ODS z poslední doby. Ne na návrh Václava Klause mladšího, ale občanských demokratů. Zřejmě vás nenapadne ani jediný. Piráti si jen namátkou vzali za své téma drahých mobilních dat, přišli s nápadem na regulaci a zdanění prostituce a Praha vedená pirátskou koalicí schválila MHD v době smogu zdarma. Co na tom, že předražené tarify řeší Česko už několik let, zdanění prostituce je politický evergreen, který se zřejmě nikdy nepodaří dotáhnout do konce, a "bezplatná" přeprava vyjde metropoli každý den na pět milionů korun. To je jedno. Piráti to prostě začali dělat jako Babiš, přicházejí s nápady. Jen oni jim na rozdíl od šéfa ANO skutečně věří. A i když jsou často přitažené za vlasy, pokud jde o marketingovou stránku věci, dělají to teď Piráti nejlépe z celé politické scény.