Nechutně transfobní homofobka Martina Navrátilová

Tenisová legenda Martina Navrátilová by se měla odstěhovat do hlubokého lesa a v korunách stromů si vystavět budku studu bez oken, kde by strávila zbytek života přemýšlením nad tím, jak jí utekl svět. A místo na matraci by měla ležet na sebezpytujících tenisácích. Tohle přehnala. Pokud to nevíte, někdejší průkopnice veřejné diskuse o homosexualitě ve sportu je nyní xenofobně-homofobní transfobka.

Samozřejmě zaslouženě. Na svém blogu napsala, že "transgenderové sportovkyně jsou muži, kteří chtějí být ženami, a jejich soupeření s ostatními ženami je podvodné a neférové". Okamžitě se pojďme hromadně pohoršit! A hlavně maximálně omezme aplikaci selského rozumu. Selský rozum je v současné západní společnosti příliš nekorektní. Zbytečný. Překáží v přefouknutých bublinách absolutního absurdna. Martina Navrátilová to za svá slova schytává ze všech stran a naprostým vrcholem celé kauzy je, že ji ze svých řad vyloučila organizace Athlete Ally, která se věnuje podpoře LGBT sportovkyň a sportovců. Navrátilová byla ambasadorkou této organizace, teď je na blacklistu.

Autor tohoto textu je opravdu tolerantní člověk, který nemá proti nikomu nic, ať si, proboha, každý dělá, co chce, předělává se na muže, ženu nebo třeba delfína, když se bude cítit lépe. O. K., toleruji, ale jen do té chvíle, dokud nám ti retardovaní hlídači myšlenkových koridorů nezačnou toleranci nepřirozeně cpát. Hystericky a vlastně úplně idiotsky. Stejně tak jako teď v případě Martiny Navrátilové. Chudák ženská. Přitom řekla jen to, co je naprosto logické - když se chlap předělá na ženu, neznamená to, že tím ztratí "chlapské schopnosti". Sílu, rychlost, popřípadě váhu a mnoho dalších neopominutelných fyzických vlastností. Je to prostě nesmysl. Pokud někdo na profesionální úrovni sportoval s muži, je jasné, že po přeměně v ženu bude své soupeřky na stejné úrovni majoritně drtit. Tím spíše ve sportech založených na fyzickém kontaktu, na fyzické síle. Hormony nehormony. Chlap je v drtivé většině případů fyzicky silnější než žena. I když je pak ženou. Na to přece nepotřebujeme čísla ani argumenty. Jde jen o onen nekorektní selský rozum!

Naprosto bizarní bylo, když se do Navrátilové pustila dívenka Hannah Mouncey, což je australská házenkářka. V minulosti obří australský házenkář Callum Mouncey. "Neví, o čem mluví, nemá cenu ji poslouchat. Myslí si, že když je bývalá sportovkyně, tak o tom něco ví. Ale o tomhle ti, kteří změnou pohlaví neprošli, nemůžou vědět vůbec nic. Měli bychom se vyhnout transfobii!" zvolala bojovně jedna z nejtalentovanějších a nejvšestrannějších sportovkyň v Austrálii, od které odlétávají bezmocné soupeřky nejen při házené, ale také při ragby, pro něž má překvapivě rovněž talent... Podobným transprocesem prošla třeba (opět překvapivě) velice úspěšná vzpěračka Laurel Hubbard z Nového Zélandu nebo (senzačně) jedna z nejlepších zápasnic MMA Fallon Fox - chudinky holky, které se s ní(m) postaví do klece a dostanou zle přes hubu. Celé je to prostě hovadina. Už jen sama skutečnost, že se na takové sportovkyně v korektní tichosti nahlíží jako na "sportovkyně". A ještě větší, že už se ani nemůže říkat, že to je hovadina. A úplně nejhorší, že to nemůže říkat ani Martina Navrátilová, která tady otvírala dveře pro LGBT téma v době, kdy bylo extrémním tabu.

Mám jen jedinou víru - že se Češi svým kvalitním smyslem pro humor, nekorektnost a rázovitost i v budoucnu takovým bouřím ve sklenici vody jen vysmějí. Že na tuhle zvrácenou hru nepřistoupí. To je naše naděje. Jinak dopadneme jako ve Francii, kde se teď oficiálně zrušil sexistický status matky a otce, nově budou transkorektně rodičem 1 a rodičem 2. Mimochodem, jen čekám, kdy se rodič 2 urazí kvůli číselné diskriminaci, takže ve finále budou mít Francouzi rodiče 1 a rodiče 1. Martino, držte se!