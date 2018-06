Příliš levné mléko, knihy, rohlík? Protesty nemají smysl

Lidé nečtou, protože knihy jsou příliš drahé, stěžují si knihkupci. Snižte DPH. Knihy jsou příliš levné, likvidují nás řetězce a e-shopy, stěžují si knihkupci. Zaveďte minimální ceny. Tyto dva nářky od sebe dělí tři a půl roku.

Kaufland prodává mléko za korunu a degraduje naši práci, stěžují si zemědělci. Kaufland prodává rohlíky za padesátník, hořekují pekaři. Na českém trhu zuří konkurenční boj. Hrůza, zachraň se, kdo můžeš. Nebo lépe, jdi žalovat státu a požadovat, aby s tím něco udělal. To by tak hrálo, aby někdo degradoval práci zemědělců, pekařů nebo spisovatelů. O taxikářích ani nemluvě, ty pro změnu šikanuje Uber.

V posledních letech se stalo standardem, že místo hledání efektivnějších způsobů výroby zboží nebo poskytování služby se někteří podnikatelé obracejí na vládu, která má domnělou nespravedlnost na trhu řešit. Argumenty jsou přitom stále stejné: prodej zboží pod cenou nás zničí a nekalý konkurent poté náhle zdraží.

Ohraná, leč nepravdivá písnička. Jen si vzpomeňte, jak se bouřili majitelé malých obchodů proti nástupu všech těch Kauflandů, Tesek, Lidlů či Penny Marketů. To bylo křiku a výhrůžek, že Češi budou kupovat drahé potraviny a ještě s láskou vzpomínat na pultovku na náměstí.

Nic z toho se nekonalo. Řetězce a obchůdky, které se vesměs změnily na večerky, fungují vedle sebe a vzájemně se doplňují. Stejně tak se mohou doplňovat malí knihkupci se svými většími konkurenty. Jde jen o to najít, čím by prodejci knih zákazníka do svého krámku přilákali. Kavárnou? Autorským čtením nebo autogramiádou? Nevím, to musejí vymyslet oni.

Nevidím však sebemenší důvod k tomu, aby si kdokoli své místo na trhu vyřvával na státu. Každý, kdo něco takového dělá, posílá jasný vzkaz: "Mám nárok tu být a vy u mě musíte nakupovat, vy nuly!" Houbeles, nemusíme. Přesvědčte nás, že máme své peníze odnést právě k vám, a my to rádi uděláme. Žalováním docílíte jen toho, že k vám přestanou chodit i ti, kdo jsou ochotni nějakou tu kačku připlatit.

Jeden by si přitom myslel, že jsme před téměř třiceti lety zvonili klíči i za to, abychom zde měli tržní ekonomiku. Inu, ne všichni si tu dobu pamatujeme.

Autorem je Petr Musil. Ekonom, redaktor ekonomické rubriky časopisu TÝDEN a zástupce šéfredaktora ekonomického magazínu Faktor Soukup.