Řepka a Kristelová: příběh dvou podivínů

Tomáš Řepka za svoji kariéru vydělal asi čtvrt miliardy korun. Teď nemá nic. Peníze, čest, slávu, zuby, a brzo ani svobodu. Má jen ostudu a Kateřinu Kristelovou. To hovoří za všechno. Je neuvěřitelné, kam bizarní kauza jedné šílené blonďaté celebrity tři sta šedesáté šesté kategorie a někdejšího miláčka sparťanských fanoušků zašla. Je v tom všechno. Nenávist, rasismus, falešnost, sociální sítě, plačící děti, penisy, pornoinzeráty, soud a nakonec neuvěřitelný výsledek v podobě půlročního trestu natvrdo pro Řepku.

Pokud vás tenhle příběh minul, tak vám hrozně závidím. Já se do něj dostal a nemohl odtrhnout, protože zahrnoval strašně moc divných věcí. Miloval jsem všechny ty zvláštní fotky a videa na Instagramu - Kristelová si vyfotila zmrzlinu s pointou, že je to zmrzlina, prezentovala výrobky klientů, kteří ani nebyli klienti, děkovala fanouškům, kteří nebyli fanoušky, ale jakýmsi uměle nahnaným publikem odněkud z Indonésie (s cílem nahnat reálné klienty a reálné fanoušky), Kristelová rovněž "na rozdíl od vás" neřešila životy ostatních, což opakovala každý den osmnáctkrát a natáčela Řepku, jak sprostě nadává všem, kteří tvrdili, že jeho anglické tetování na ruce je gramaticky špatně. Prostě bizár! Úplně.

Na první pohled vlastně nevinný. Setkání dua šílenců, které naplňuje vaši guilty pleasure. Nemohl jsem si pomoct. Instagram sledovala i soudkyně případu Hana Bartoňová: "Jste arogantní dětinové," řekla Řepkovi. V dnešní době očividně fungují na lidi už jen naprosté extrémy. Když jsem to celé prezentoval svojí přítelkyni, vyhrkla jen: "Panebože... Asi jsem si tím smazala mozek." Promiň.

Ale že to celé dostane takhle přísnou tečku, to je teda naprosto neskutečné. Z příběhu dvou podivínů se stal exemplární případ české justice v kategorii kyberšikana. Jak možná víte nejen z bulvárních médií, Řepka s Kristelovou podali několik falešných erotických inzerátů jménem Vlaďky Erbové, bývalé Řepkovy ženy. Té následně samozřejmě psali úchylové a posílali jí penisy a její syn to viděl. Řepka pak v neprůstřelné obhajobě u soudu naznačil, že inzeráty mohla podat Jiřina Bohdalová (za mě spíš Petr Salava), protože jeden z nich byl podán z Lucemburska, kde byl Řepka na zájezdu fotbalové Amfory. Fakt to nemá dno. N-E-M-Á.

Každopádně Kristelová, která podle všeho byla skutečný architekt celé nenávisti vůči Erbové, z toho vyšla ještě dobře. Pokuta padesát tisíc, obvinění v jednom ze tří případů pornoinzerátů. A chudák Řepka půjde sedět (sice se odvolal, ale...). Už má podmínku, je v háji. Co na tom, že by nikdy nic takového nevymyslel, protože na to prostě nemá dostatečný kyber-intelekt. A vlastně ani žádný jiný intelekt. Taková úplně divná, nechlapská msta... Řepka se stal obětí své šílené přítelkyně, která navíc ani k soudu nepřišla a tvrdila, že s případem nemá nic společného - což dokonale potvrdily záběry bezpečnostních kamer, které ji natočily, jak jeden z inzerátů podává. Slávistovi by se samozřejmě nic takového nestalo, chtěl jsem dodat. Tam jsou inteligentní kluci (i holky).

Jen málo bulvárních kauz překročí rubikon natolik, že je řeší celá republika. Musí to být fakt echtovní kousky. A tenhle je možná jeden z největších, který jsme tu kdy viděli. Mně je Řepky vlastně líto. On je prototypem modelu, kdy prachatého fotbalistu totálně zničí život po fotbale. Neustál to. Vůbec. Miloval herny, blikající třešničky, které zas tolik neblikají, strašně toho prohrál, o peníze přišel i při rozvodu s Erbovou. Postupně zmizelo vše. Čtvrt miliardy! Pak si našel naprosto pomatenou Kristelovou, která po jeho zádech chtěla vystoupat ze stoky českého showbyznysu alespoň do kanalizačních trubek. Vlastně se to povedlo. Zase se o ní mluví! Super! Co na tom, že z Řepky udělala karikaturu kdysi velmi dobrého stopera (Simon Deli je stejně lepší).

Při fotbale míval Řepka blikance, ale teď už mu ani nebliká. Má už jen zatemněno. To, co společně s královnou podivuhodnosti předvedli, je úplně mimo. A ještě víc, že to vzal u soudu celé na sebe. Obrovský a definitivní pád na dno. Dokonalý důkaz, že nemalá část fotbalistů v životě po životě absolutně vyhoří. Podpořena okolím. Ale třeba bude mít Kristelová konečně ty klienty. Jdu se podívat...