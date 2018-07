Zastavme hon na čarodějnice. Na obranu paní ministryně Malé…

Řada novinářů objevila novou obsesi. Stala se jí nedávno jmenovaná ministryně spravedlnosti Taťána Malá. Každý den se dozvíme, jak není dostatečně erudovaná a že její studium nebylo zcela standardní. Problémem je zejména údajné plagiátorství v kvalifikační magisterské práci. Odhlédněme ale od novinářských zkratek. Skutečně se ministryně dopustila přečinu, který jí dnes brání vykonávat pozici ministra?

Nejprve projděme otázku erudice, odborné zdatnosti. Těžko totiž říct, jaké nezpochybnitelné požadavky bychom měli na osoby působící na pozici ministra mít. Měl by být zejména odborníkem na daný resort, jak říkají opoziční strany? Nebo by mělo jít zejména o dobrého manažera, což je pravidlo premiéra Andreje Babiše? Má pravdu jedna strana, všichni nebo nikdo?

V těchto otázkách bych se přiklonil na stranu premiéra. Ne snad, že by odbornost nebyla nutná. Ale jako odpovídající mi přijde žádost předsedy vlády směrem k novinářům, aby ministryně dostala čas. Pokud nebude dobrá manažerka nebo nebude dostatečně erudovaná a v problematice bude plavat, premiér ji velmi rychle vymění. Ostatně, že s házením lidí přes palubu nemá Babiš problém, prokázal již mnohokrát. Permanentní nejistota u "šéfa" se v tomto ohledu zdá jako dostatečná motivace Malé, aby "makala". Ostatně, když se veřejně opět znemožní, jako se jí to stalo například v případě výroků o Čapím hnízdě, preferencím ANO u voličů to rozhodně neprospěje. A za výsledky hnutí ANO ve volbách odpovídá jeho předseda...

Špatná volba škol

Objektivním problémem rozhodně může být údajné plagiátorství v rámci vysokoškolského studia. Malá absolvovala Mendelovu univerzitu v Brně. Její závěrečná magisterská práce o chovu králíků je v médiích diskutována ze všech stran. Podobné je to v případě studia práv na kontroverzní Panevropské vysoké škole na Slovensku. Mendelovu univerzitu můžeme v rámci českého vysokoškolského systému označit za ryze průměrnou. Přesně takové požadavky pak klade i na své studenty.

Panevropská vysoká škola je na Slovensku něco jako u nás UJAK - škola i pro celebrity, nenáročná, klíčové je neposlat opožděně školné. I proto ji Česká advokátní komora neuznává jako dostatečné vzdělání pro činnost advokáta.

Novináři zabývající se na plný úvazek ministryní Malou, ale bohužel vůbec, nebo jen okrajově zmiňují podstatný fakt: plagiátorství v roce 2018 definujeme výrazně jinak, než tomu bylo v roce 2005, kdy Malá v Brně svou práci obhajovala. Stejně tak se změnil i náhled na to, jak by měla kvalifikační práce vypadat. To, co dnes předloží někteří studenti bakalářského, tedy nejnižšího stupně vysokoškolského vzdělání, by v roce 2005 mohlo často bez problémů projít jako práce magisterská, s klasifikací výborně.

Vysvětlovat má univerzita

V roce 2005 byly systémy kontrolující míru shody závěrečné práce s jinou odbornou literaturou a dalšími diplomkami v plenkách. To nebylo limitující jen pro učitele, ale i studenty. Ti neměli možnost svou práci nezávisle ověřit, následně opravit případné nedodělky, povšimnout si toho, že množství převzatého textu je již "přes čáru". S přejímáním textů je to přitom velmi podobné jako u gramatických chyb. Na ty cizí velmi rychle dané autory upozorníte, ale vlastní přešlapy vám často uniknou.

Studenti v rámci tvorby závěrečné práce mnohdy až slepě následují vedoucí práce, kteří je mají - mimo jiné - upozornit i na nedodržování citačních norem či přílišné zapojení jiných zdrojů. Pokud tak neučiní, je další instancí až zkušební komise. Ta v tomto ohledu důvěřuje oponentovi práce. Pokud si ničeho nevšiml ani ten, práce prošla. Studentka, v tomto případě Taťána Malá, splnila zákonné požadavky, titul obdržela oprávněně.

Otázky na studium a závěrečnou práci by neměly směřovat na ministryni Malou. Vysvětlovat, proč pustila údajně nekvalitní práci, má v tomto případě univerzita. Malou nyní čekají v resortu podstatně důležitější výzvy.

Autor je expertem vydavatelství Empresa Media a TV Barrandov na oblast školství.