NCOZ zasahuje kvůli přidělování městských bytů v Havířově, nikoho nezadržela

Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje na magistrátu v Havířově na Karvinsku. Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej ČTK řekl, že věc se týká přidělování městských bytů a nikdo nebyl zadržen. Policisté byli na magistrátu města i v Městské realitní agentuře, která má na starosti správu a údržbu bytového a nebytového fondu města. Primátor Havířova Josef Bělica (ANO) ČTK řekl, že o zásahu nic bližšího neví.

"Mohu potvrdit, že náš útvar (NCOZ) dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Věc se týká přidělování městských bytů v Havířově. V rámci úkonů nedošlo k zadržení žádné osoby," sdělil ČTK Ibehej.

Bělica uvedl, že ráno na magistrátu byl, ale k zásahu nemá žádné bližší informace. "Ráno jsem tam byl, nikdo se mě na nic neptal. Tajemník mi ukazoval dokument, ve kterém byla žádost o vydání dokumentace. Řekl jsem tajemníkovi, ať poskytnou maximální součinnost. To je vše, co v tomto směru mohu udělat. Předmět toho vyšetřování mi nikdo nesdělil. Jestli mají nějaká podezření, že se něco děje, nechť se to vyšetří," řekl primátor.

Kromě magistrátu byli policisté i v Městské realitní agentuře, což potvrdila její mluvčí Simona Součková. "Přišli si pro dokumenty staršího data, takže jsme jim poskytli součinnost a dali jim, co potřebovali a víc nic nevíme. Ale vzhledem k tomu, že to byly dokumenty staršího data, tak se to týká nějakých starších věcí," řekla Součková.

Policisté z NCOZ v Městské realitní agentuře zasahovali už loni v dubnu. Regionální Deník později uvedl, že vyšetřovatelé obvinili několik lidí a firem z přečinů, trestných činů, zločinů i zvlášť závažných zločinů, například pro hospodářské trestné činy a trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných.