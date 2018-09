Nebezpečná droga na Ostravsku: policie obvinila dalšího člověka

Policie v souvislosti se sérií otrav syntetickou drogou v Moravskoslezském kraji obvinila desátého muže. Látkou se přiotrávilo 24 lidí, dva muži zemřeli. Z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy je nově obviněný sedmačtyřicetiletý muž.

"Identifikovali jsme další možný případ intoxikací syntetickými kanabinoidy v našem regionu. Jedná o starší událost," řekla mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná.. Uvedla, že uživatel drogy se přiotrávil 9. září. "Celkový počet možných intoxikovaných osob je tedy ke dnešnímu dni 24 osob," dodala.

Zvýšil se však také počet obviněných. Policie už stíhá deset mužů. V posledním případě byl obviněn muž, který podle kriminalistů drogu poskytl dalšímu muži výměnou za jinou věc. Poškozený látku aplikoval 11. září. Postihla jej silná nevolnost a skončil v péči lékařů.

Obvinění jsou ve věku od 17 do 47 let. Převážné většině z nich hrozí pětileté vězení. Až na 18 let ale může být odsouzen šestatřicetiletý muž. Podle informací ČTK jde o bezdomovce, jenž drogu konzumoval s dvaatřicetiletým mužem, který po jejím požití zemřel. Druhý z bezdomovců byl nejprve hospitalizován, protože měl rovněž zdravotní problémy. V pátek ho Okresní soud v Ostravě poslal do vazby. Kromě bezdomovce po požití drogy zemřel i pětačtyřicetiletý muž na Opavsku. Policie na něj přišla při dohledávání podezřelých případů úmrtí, které by s kauzou mohly souviset.

Nebezpečná droga může vypadat jako sušená rostlinná hmota podobající se nadrcenému konopí nebo rostlinnému koření. Substance se ale mohou vyskytovat též v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za drogy jako metamfetamin či extáze. Výrazné zdravotní problémy způsobuje především v kombinaci s alkoholem.