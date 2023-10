Nečekejte na CT vyšetření týdny. Zařiďte si ho rychle v brandýské nemocnici.

Krátká čekací doba na CT vyšetření může být u diagnostiky řady onemocnění klíčová. Zejména u onkologických onemocnění, cévních chorob či zánětů je třeba jednat rychle. Radiodiagnostické oddělení nemocnice Brandýs nad Labem nabízí velmi krátké čekací lhůty na CT vyšetření, navíc s možností objednání on-line.

Řada regionů v České republice, včetně Prahy, dlouhodobě bojuje s vysokou obsazeností termínů na CT vyšetření (neboli počítačové tomografie) a s čekacími lhůtami v řádu týdnů až měsíců. CT vyšetření je přitom pro včasnou diagnostiku mnoha onemocnění nezbytně nutné. Využívá se například pro odhalení akutních i chronických změn na plicích, pro které je běžné rentgenové vyšetření nedostatečné. Tato metoda je dále vhodná i pro vyšetření mozku, páteře, krku, a dalších částí těla, u kterých je potřeba zobrazit mnohem přesněji jednotlivé orgány. V nemocnici Brandýs nad Labem se mohou pacienti objednat ve velmi krátké době z pohodlí domova on-line. Pacient si sám jednoduše vybere termín, který mu nejvíce vyhovuje. Začátek formulářeKonec formuláře

"Radiodiagnostické oddělení v brandýské nemocnici je vybaveno moderním CT skenerem, který umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku. Co je pro pacienty nejzásadnější je fakt, že na CT vyšetření jsou u nás krátké čekací lhůty, které jim umožní co nejrychlejší návrat k normálnímu způsobu života. Včasná diagnostika je navíc u mnoha diagnóz klíčová. Oddělení je vedené zkušenými radiology a je podporováno moderní technologií, která umožňuje poskytovat vysokou úroveň diagnostických služeb," upřesňuje MUDr. Karolína Kostrhunová, vedoucí lékařka radiodiagnostického oddělení nemocnice Brandýs nad Labem. CT vyšetření lze objednat standardně také telefonicky, a to na mobilu 720 051 119.

Jak dlouho se čeká na výsledky z CT?

Bezprostředně po skončení vyšetření se pacient může ihned vrátit k normálnímu dennímu režimu. V případě plánovaných neakutních vyšetření je lhůta pro zhotovení popisu přibližně tři pracovní dny. U akutních případů je nález k dispozici ihned.

Jak probíhá CT vyšetření?

CT vyšetření běžně trvá do 10 až 15 minut. Pro samotné vyšetření je nutné mít vždy žádanku od praktického lékaře. Jde o bezbolestnou metodu, která využívá rentgenového záření k vytvoření detailních 3D obrazů orgánů a tkání v těle. Samotný CT přístroj pracuje s rentgenovým zářením podobně jako běžný RTG přístroj, na rozdíl od něj však zdroj záření rotuje okolo těla pacienta. "Díky tomu je pacient ozařován postupně z různých úhlů a výsledkem jsou podrobné obrazy vrstev těla, které umožňují zobrazit mnohem přesněji jednotlivé orgány v různých odstínech šedi, a na základě toho hodnotit jejich strukturu, prokrvení a případné patologické stavy," vysvětluje MUDr. Karolína Kostrhunová, vedoucí lékařka radiodiagnostického oddělení nemocnice Brandýs nad Labem.

"Pořízení nového CT přístroje bylo součástí celkové renovace prostor radiologického oddělení v naší nemocnici, která proběhla v loňském roce. Spolu s tím byl i přes všeobecný nedostatek pracovní síly ve zdravotnictví posílen jak tým lékařů, tak i radiologických asistentů. Pacientům se tak dostane té nejlepší péče v opravdu brzkém termínu od doby, kdy zjistí, že CT vyšetření potřebují," uzavírá MUDr. Karolína Kostrhunová z nemocnice Brandýs nad Labem.