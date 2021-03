Nedělní demonstrace Chcípl PES se bude konat i přes omezení

Iniciativa Chcípl PES plánuje uspořádat v neděli demonstraci na pražském Staroměstském náměstí. Má se konat i přes vládní omezení pohybu mezi okresy, které platí od pondělka. Zástupci iniciativy to v pondělí řekli na tiskové konferenci. Počet účastníků podle nich nejsou organizátoři schopni kontrolovat, ale dodržování rozestupů a dalších podmínek shromáždění chtějí zajistit podobně jako při demonstraci 10. ledna. Podle aktuálního krizového opatření je možné pořádat veřejná shromážděné do 100 osob ve skupinách po nejvýše 20 lidech a při zachování rozestupů mezi skupinami alespoň dva metry.

Právník iniciativy Radek Suchý řekl, že podrobnosti ohledně programu demonstrace iniciativa zveřejní na svém webu včetně formulářů s čestným prohlášením, které budou muset účastníci z jiných částí republiky vyplnit a mít u sebe. "Jsou tam určitá omezení, co se týče počtu lidí, co se týče rozestupů a hygienických opatření, nicméně my vyzýváme ministra (Jana) Hamáčka (CSSD), aby se nějakými represemi nesnažil omezit lidi, kteří přijedou vyjádřit svůj názor," řekl.

Suchý kritizoval také zakázku na dodávku antigenních testů určených pro testování žáků škol, ohledně které se objevily pochybnosti. "My jsme se rozhodli dát podnět na pražské státní zastupitelství, učiníme tak nejpozději zítra (v úterý)," řekl.

Člen iniciativy David Biksadský uvedl, že spolek v reakci na vládní informační kampaň připravil vlastní letáky, které si mohou příznivci stáhnout a vylepit například ve výlohách svých provozoven. Chce jimi veřejnosti ukázat, že vláda podle něj podává jenom jednostranné informace, řekl.

Spolu s dalším zástupcem iniciativy Jakubem Olbertem pak Biksadský uvedl, že za adekvátní řešení by v tuto chvíli považovali dvoutýdenní celkový lockdown, který by zahrnoval i průmyslové podniky. Olbert zopakoval, že požadují také demisi vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO), kterému podle něj již nikdo nedůvěřuje. "Pokud se chceme kamkoliv hnout, tak to musíme udělat bez Andreje Babiše," řekl. Současnou vládu by podle něj mohla nahradit vláda úřednická.

Iniciativa Chcípl PES vznikla jako výzva podnikatelů z gastronomie s cílem ukázat na nesmyslnost vládních opatření. Snaží se propojit podniky ze všech oborů a hledat řešení situace kolem pandemie. Chcípl PES má podanou žádost o založení politického hnutí, chce kandidovat v podzimních sněmovních volbách.