Nedostatek pedagogův Sokolově mají pomoci vyřešit příspěvky při náboru

Sokolov zavede náborové příspěvky pro učitele druhého stupně v městských základních školách. Důvodem jsou stárnoucí pedagogické sbory a stále těžší získávání nových učitelů. Nově příchozí učitel by tak mohl dostat od města 150.000 korun, informoval ČTK místostarosta Jan Picka (nez.). Náborový příspěvek vyhlašuje město poprvé.

V sokolovských základních školách chybí několik pedagogů. Mnozí učitelé jsou navíc již v důchodovém věku, takže hrozí, že se personální situace bude dál zhoršovat. Město proto vyčlenilo ze svého rozpočtu milion korun, který rozdělí nově nastupujícím učitelům.

"První podmínkou je, že jsme se zaměřili na určité aprobace, sháníme učitele informatiky, matematiky, češtiny, němčiny a přírodních věd, to znamená chemie a fyzika. Další podmínkou je, že chceme, aby měl v naší škole minimálně 0,5 úvazku," řekl Picka.

Příspěvek mohou získat učitelé, kteří na sokolovské základní školy nastoupí poprvé, to znamená, že není možné přestoupit z jedné školy na druhou. Nastupující učitel se pak zaváže, že v Sokolově bude učit minimálně pět let. Pokud by odešel dříve, musel by část příspěvku vrátit. Kromě příspěvku ale město nabízí učitelům i městské byty za základní městské nájemné, které je obvykle nižší než běžné nájemné, na které Sokolov vypisuje soutěže.