Nehoda tří kamionů zablokovala silnici z Brna na Mikulov.

Nehoda tří kamionů zablokovala dnes po 13.00 silnici z Brna na Mikulov. Silnice, která je hlavní spojnicí s Rakouskem, měla být původně uzavřená do 15.30, uzavírka ale musela být prodloužena nejméně do 17.00. Na místě jsou dva nepojízdné kamiony, které musí být odtaženy. Policisté dopravu v obou směrech odklánějí. Při nehodě se zranili dva lidé. Řekly to mluvčí jihomoravských policistů i hasičů.

"Na místě jsme ošetřili dvě zraněné osoby, podle našich informací byli obě z posledního kamionu. Řidič utrpěl lehké zranění nohy a převezli jsme jej do brněnské Nemocnice u svaté Anny. Jeho spolujezdkyně ale utrpěla vážná zranění obou noh a pánve, přivolaný vrtulník ji převezl na urgentní příjem Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích," uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková.

Z havarovaných kamionů vytekly na silnici provozní kapaliny, které hasiči odstraňují. Právě jejich technika blokuje protisměrný jízdní pruh.

Policisté dopravu v obou směrech odklánějí. "Ve směru od Brna odkláníme dopravu u Pohořelic na Pasohlávky a od Mikulova přes Horní Věstonice," uvedla mluvčí jihomoravských policistů Lenka Drahokoupilová.