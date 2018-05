Nejistota v ČSSD. Referendum se nedá odhadnout, zaznělo v Aréně Jaromíra Soukupa

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Aréna Jaromíra Soukupa šéfa sněmovny a místopředsedu ANO Radka Vondráčka, předsedu poslaneckého klubu a člena vyjednávacího týmu ČSSD Jana Chvojku, místopředsedkyni poslaneckého klubu KSČM Hanu Aulickou a předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila.

Moderátor pořadu a zároveň generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup začal zostra. Mezi úvodní témata zařadil finanční situace rodin. Zároveň zdůraznil, že na úterý, kdy je pořad vysílán, připadá významný den daňové svobody. Jako první se ujal slova Radek Vondráček z hnutí ANO.

"Přiznám se, že jsem ani netušil, jak moc významné datum na dnešek spadá. Ale abych se dostal k věci. Co se týče daňové zátěže, tak si myslím, že Česko patří do středního proudu. Jsem toho názoru, že bychom neměli zvyšovat daně," vyjádřil se. Následně Soukup přešel k dalším tématům, které spolu však úzce souvisely.

"Zajímalo by mě, jak stát například pomáhá samoživitelkám?" zeptal se moderátor. Jeho otázka mířila na předsedu poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojku. "Rozhodně se jedná o problém, který není jednoduchý. Ale myslím si, že se stát snaží pomáhat, jak nejvíce to jde. A pokud bude ČSSD ve vládě, bude v tom pokračovat," uvedl.

Rovněž protagonisté pořadu probírali problematiku dávek. V tomto případě se dostali představitelé z KSČM a ČSSD do mírného sporu, když řešili zpřísnění zákona v hmotné nouzi, aby se zabránilo případnému zneužívání. Ale ještě než se na ně dostalo, své si k nastolenému tématu řekl zástupce TOP 09 Pospíšil. "Počkáme, až bude vláda s důvěrou, nebudeme za každou cenu populisticky podporovat jakékoliv návrhy. Chceme hlavně zkoumat, jestli nedochází k jejich zneužívání a případně kde," uvedl.

Následně se do problematiky dávek již vložila představitelka KSČM Hana Aulická. Podle ní přítomní politici vůbec nevědí, jak to ve strukturálně postižených krajích jako jsou Moravskoslezský, Ústecký či Karlovarský kraj vypadá. "Chceme, aby se jednotlivé dávky spojily v jedno, a to by mohlo zamezit zneužívání," nastínila svou představu.

Vůči jejím slovům se však ohradil Chvojka, podle kterého moc dobře ví, jaké problémy lidi svazuje a rovněž se zastal Sobotkovy vlády. "Jsem toho názoru, že předešlá vláda se tomuto problému, tedy dávek v hmotné nouzi, věnovala a částečně ho vyřešila. Ty doby, kdy se masivně zneužívaly, jsou pryč," uvedl.

Velmi drahé byty

Následně se moderátor zeptal předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila, co si myslí o cenách bytů, a proč jsou tak astronomicky vysoké. "Zásadní problém je v tom, že se přestalo stavět. Politici nezařídí levné bydlení, ale mohou přispět k tomu, aby se začalo více stavět a uspokojila se poptávka po bydlení," odpověděl na dotaz Jaromíra Soukupa.

Ke slovu se tradičně dostali také diváci, kteří chtěli znát odpovědi na své otázky. Jako první se ke slovu dostal muž, který chtěl vědět, proč ANO chce zlevnit jízdné na úkor vzdělání. "Máme nějakou zahraniční inspiraci, chceme zvýšit mobilitu a podpořit cestování. To je přeci pozitivní věc? A už několikrát jsme vyvraceli, že se žádné peníze na úkor vzdělání neberou. To není pravda. Naopak, do vzdělání půjdou miliardy navíc, budou se zvyšovat platy. Takže opakuji, my jsme žádné peníze nevzali," odpověděl za ANO Vondráček.

Debata se pomalu přesunula do dalšího bloku, tedy k vyjednávání o vládě. Další z diváků chtěl vědět, proč ČSSD vůbec zvažuje, že půjde do vlády s hnutím ANO. "Má to svoje plusy a mínusy. Netroufám si však odhadnout, jak to dopadne, o tom rozhodne referendum," odpověděl Chvojka.

"A co KSČM? Jsou pro vás zahraniční mise nepřekročitelným problémem?" zeptal se moderátor Soukup k případné roli KSČM ve vládě Aulické. "Avizovali jsme, že to není žádné překvapení," odvětila. Na ní navázal Vondráček. "Musím říct, že v první fázi tyto požadavky nezazněly vůbec, nicméně v tuto chvíli je podstatné, aby se komunikovalo a všichni debatovali. Ale myslím si, že je to trochu nešťastné, když vezmeme v potaz, že jsme v NATO a naši spojenci jsou v situaci, kdy potřebují pomoc. My se k tomu musíme nějakým způsobem postavit," dodal ke tvorbě vlády.

