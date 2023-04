Nejlepší hromadnou dopravu na světě má Berlín, Praha je druhá

Nejlepší systém městské hromadné dopravy na světě má Berlín, na druhém místě je Praha. Pořadí je výsledkem průzkumu, který provedl vydavatel turistických průvodců Time Out. Ten se ptal obyvatel vybraných měst, jak jsou s veřejnou dopravou spokojení - 96 procent Pražanů v něm odpovědělo pozitivně.

Do průzkumu se zapojilo 20.000 lidí v 50 městech a z nich Time Out vybral 19 nejlepších. Do první desítky se dostali pouze zástupci Evropy a Asie, Evropu kromě Berlína a Prahy zastupuje ještě Kodaň na čtvrtém místě, Stockholm na pátém a Amsterodam na desátém.

"V našem průzkumu úctyhodných 96 procent obyvatel Prahy uvedlo, že v jejich městě se dá veřejnou dopravou snadno jezdit. A není to jen pohodlné, ale také velice působivé," napsal Time Out na svém webu. Upozornil na to, jak skvělý výhled na historické památky je z některých linek tramvaje a také na estetické kvality pražského metra.

Velkou chválu si vysloužila i asijská města - nejvýše na žebříčku skončilo Tokio na třetím místě. V první desítce je také Singapur, Hongkong, Tchaj-pej a Šanghaj.