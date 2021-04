Nejmenší žáci jsou z testování nervózní, pomáhají jim učitelky

Zhruba deset minut v pondělí ráno v tělocvičně Základní školy Mozartova v Olomouci pozoroval upřeně sedmiletý Vašík svůj tester na covid-19, než se mu po téměř půl roce znovu otevřely dveře jeho první třídy. Napětí a nervozita a velký oddych po negativním výsledku byly ráno znát v očích nejmenších školáků i v ostatních olomouckých základních školách. Učitelé se snažili testovací proces dětem co nejvíce zpříjemnit. Zaznívaly přitom básničky i pohádky.

"Doma mi to maminka říkala, co mě čeká, s paní učitelkou to bylo zajímavé, ale trošku mě to lechtalo. Moc jsem se těšil do školy," řekl v pondělí prvňáček Václav. U stolečků v tělocvičně s ním v té chvíli sedělo několik desítek dalších spolužáků, i oni na svém místě vyčkávali, než se ukáže kýžená jedna čárka a poté místo přepustili dalším nedočkavcům u dveří.

S testováním dětem pomáhali jejich učitelé. "Ten průběh jim vyprávím jako pohádku, místo slov jako vezmi pipetu a podobně. Takže u toho kvedláme, vaříme, ždímáme prádlo, aby to ti nejmenší zvládli," řekla v pondělí učitelka Ivana Weissová. Podotkla, že děti jsou při testování v napětí. "Třeba tady Vašík od toho oči neodtrhne, možná se mu to tak zalíbí a budou se na čtvrtek těšit," doplnila pedagožka. Neskrývala přitom dojetí, že se děti do školy opět vracejí.

V nedaleké Základní škole Stupkova se testování odehrávalo ve třídách, i tam nejmenším školáčkům pomáhaly třídní učitelky při testování pomocí básniček. "Jedna dva tři čtyři pět, cos to Janku, cos to sněd," pomáhala při procesu v 1.A třídní učitelka.

Místo držáků na zkumavky děti použily obrácené kostičky na lego. Podle ředitele školy Pavla Hofírka totiž antigenní testy Sinclean, které kraj obdržel, provází řada technických potíží. "V jedné sadě máme 20 zkumavek, ale pouze deset držáčků, využíváme proto kostičky lega," podotkl ředitel. Poukázal i na to, že nejmenší děti mají problémy s otvíráním lahviček i s dávkováním počtu kapek.

Samotní pedagogové zamířili do škol časně ráno, na Mozartově škole se učitelé začali testovat už v 05:30. Do školy po nich postupně zamířilo 140 dětí. "Máme radost, že nám rodiče věří a děti nám do škol posílají," řekl v pondělí ředitel školy Zbyněk Kundrum. Také na Základní škole Stupkova, kam v pondělí zamířilo 170 dětí, odmítli do školy děti poslat rodiče jen v jednotkách případů. V takových případech se děti připojily do on-line výuky v sousední třídě, doplnil ředitel Pavel Hofírek.