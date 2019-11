Nejsou doktoři. Studentů je málo, zkušení odcházejí do důchodu

Úvazků lékařů sice v roce 2018 podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška přibylo, zesilují ale také odchody lékařů do důchodu. Podle Duška by lékařské fakulty měly přijímat víc studentů, jinak počty nových lékařů nestačí úbytek nahradit a dostupnost zdravotní péče se může zhoršit. Dušek to dnes řekl na sjezdu České lékařské komory v Brně.

Podle statistiky ÚZIS bylo v ČR v roce 2017 celkem 42.012 plných úvazků lékařů, v roce 2018 jich bylo 42.488, tedy o 476 víc. Z lékařských fakult pak podle něj loni vyšlo 1420 absolventů, z toho bylo 1113 občanů České republiky. Mladí lékaři ale podle něj nastupují v průměru na 0,8 úvazku, zhruba 20 procent absolventů do českého zdravotnictví nenastoupí vůbec.

Podle těchto počtů mělo tuzemskému zdravotnictví přibýt zhruba 800 nových lékařů. "Jak to, že úvazků přibylo 476? Masa lékařů totiž odchází z demografických důvodů. Navíc podle predikce z roku 2014 mělo být pozitivní saldo asi 540, je 476. Z těch dat je pozorovatelné, že námi predikovaný odchod do důchodu zesiluje. Tenkrát jsme to podhodnotili," uvedl Dušek.

Upozornil, že ze statistických dat z letošního 1. června vyplynulo, že skoro 37 procent lékařů v ambulantních zařízeních mělo 60 let nebo víc. Ještě horší stav je podle něj u praktických lékařů pro děti a dorost a dětských lékařů, kdy v samostatných ambulancích byla asi polovina lékařů ve věku 60 let nebo starší. Mnohé ambulance proto zavírají, protože lékaři odcházejí do důchodu. "V řadě regionů to proto začíná nepěkně vypadat s dostupností péče," varoval Dušek.

Pokud se nic nezmění, odejde za několik let do důchodu víc lékařů, než kolik nově do systému vstoupí. "Je proto potřeba využít potenciálu české populace. Jen tady v Brně se na fakulty hlásí asi sedminásobek těch, než přijmou. A za tou pomyslnou čárou zůstávají kvalitní lidé, které by fakulty mohly vychovat," uvedl Dušek.