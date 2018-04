Největší hrozba? Válka Izraele s Íránem, soudí exvelvyslanec Pojar

Vztahy Spojených států a Ruska jsou možná horší než za studené války. Hrozí kvůli krizi v Sýrii globální konflikt a měli by se bát i Češi? "Pokud se válka rozšíří na Izrael a Írán, dotkne se i Evropy," říká v rozhovoru pro nové vydání časopisu TÝDEN bývalý velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar. Vyčítá české diplomacii, že opouští tradiční témata, kterými se dokázala v minulosti zviditelnit.

Většinu Čechů možná více než boje v Sýrii zajímá to, jestli sem kvůli nim přijdou nějací uprchlíci. Hrozí další vlna běženců?

Dostat se ze Sýrie je nyní o dost složitější než před třemi lety, ať už s ohledem na Turecko, různé ploty, nebo i politiku Německa, které ji dost zpřísnilo, i když to nedává najevo. Navíc většina syrských sunnitů již utekla, především před vojsky Bašára Asada, ne před islamisty. Možná se někteří vrátí, ale až režim konsoliduje svou moc, spíše se budou snažit zůstat v zahraničí.

Jakou roli nyní hraje Česko v Sýrii? Pořád tam máme velvyslankyni a naše ambasáda zastupuje i USA.

Českou roli bych rozhodně nepřeceňoval, ale to neznamená, že volám po stažení velvyslanectví z Damašku. Dodává to jistou prestiž ve velmi malém kruhu lidí a je to jedna z mála linek do Washingtonu, kterou ještě máme. Ale nejsme díky tomu významní hráči a nemysleme si, že tam budeme nějak míchat karty.

Spojené státy, Francie a Británie vystřelily na Sýrii, spojence Ruska, přes sto raket a zasáhly tři cíle. Hrozí kvůli tomu třetí světová válka?

Na třetí světovou to nevypadá, spíše to ukazuje na studenou válku mezi Západem a Ruskem. Sýrie bude jednou možná vnímána jako horké okrajové bojiště, kde se oba bloky střetly. Obě strany se však pečlivě snaží, aby nezasáhly toho druhého, a včas protivníka varují, byť to varování někdy jde proti účinnosti útoku. Pravděpodobnost globálního konfliktu je podle mého názoru velmi malá.

Měla tedy akce vůbec smysl, nebylo to jen plácnutí do vody?

Význam má. Nejen s ohledem na Sýrii, ale i na případná jiná bojiště. Je to signál, že použití zbraní hromadného ničení, v tomto případě chemických, prostě nezůstane bez odezvy a přijde za to účet. Nemá a nebude to mít vliv na dynamiku konfliktu, který se v Sýrii odehrává. Pokud jde o chemické zbraně, asi zlikvidovali část kapacit Asadova režimu, rozhodně ale ne všechny.

Nemůže propuknout válka mezi regionálními mocnostmi - Íránem, Izraelem, Tureckem a Saúdskou Arábií?

To vyloučené není, mezi Izraelem a Íránem už konflikt do určité míry existuje a může eskalovat. Pokud se Íránu podaří konsolidovat svoji moc v oblasti mezi Libanonem a vlastním územím a ovládnout souvislé území mezi Perským zálivem a Středozemním mořem, což se mu už celkem povedlo, může to velmi rychle vyústit v izraelsko-íránský konflikt, který by měl širší dopady.

Je střet Izraele s Íránem větší hrozba než válka Západ-Rusko?

Je to daleko reálnější scénář. Týkal by se nepochybně Libanonu a Sýrie, celého Blízkého východu, a díky tomu i západního světa a Ruska. Měli by si to všichni uvědomovat - jak ve Washingtonu, tak v Evropě a Rusku - a snažit se, aby k tomu nedošlo.