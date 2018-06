Nejvíce chyběl Babiš, ve sněmovně absentoval i Schwarzenberg

Kteří poslanci mají ukázkovou docházku ve sněmovně, a kteří se naopak hlasování příliš neúčastní? Je to už půlrok, co se utvořila nová Poslanecká sněmovna, a tak není od věci ukázat pár statistik několika významných poslanců. Větší absence se obvykle vyskytuje u ministrů, kteří jsou zatíženi i prací na jiných jednáních. Nejlepší docházku ze všech devíti parlamentních stran pak mají Piráti. Odhalil to server iROZHLAS.cz ze stránek Poslanecké sněmovny.

Mezi poslance, kteří ve sněmovně chybí nejčastěji, patří premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) či čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Ten svou 60procentní absenci omlouvá zdravotními problémy. "Měl jsem zápal plic a před tím jeden týden léčby jiných neduhů," citoval ho iROZHLAS.

Ještě o něco vyšší absenci má Babiš, který byl z hlasování ve sněmovně dosud omluven už 402krát. V 96 případech se nepřihlásil. "Premiér má dost práce mimo sněmovnu. Já pracuji 18 hodin denně a určitě se nekopu do zadku," odůvodnil pro iROZHLAS svou častou nepřítomnost v SMS zprávě.

Podobné vysvětlení svých častých absencí podává i ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (ANO). Kvůli různým pracovním nebo i zahraničním jednáním ji jednoduše čas nedovolil zúčastnit se mnoha hlasování.

Nepříliš často bývá ve sněmovně také někdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Ten má podobná čísla jako Schwarzenberg - celkem 197krát se omluvil a hned 294krát se k hlasování nepřihlásil.

Naopak ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) přiznal, že se k hlasování kolikrát záměrně nepřihlásil. "Někdy ano," potvrdil a dodal: "Obecně ale musím skloubit činnost poslance s prací ministra, s čímž počítá i zákon, který také stanoví, že ministři nepobírají plat poslance. To mi neumožňuje být ve sněmovně tak často, jak je tomu u ostatních poslanců," shoduje se víceméně s Babišem i Šlechtovou.

Komunista si vede přehled sám

Mezi pilné poslance naopak patří komunista Vladimír Koníček. Ten se hlasování účastnil až v 99 procentech a mimo jiné si také stíhá sám do svého bloku zapisovat, kdo z jeho stranických kolegů je přítomen a kdo ne.

"My se v klubu štengrujeme. V minulém volebním období patřil Jiří Valenta (rovněž poslanec za KSČM) k těm, kdo neměl skoro žádnou neúčast. Tak jsme se štengrovali, kdo kdy chyběl, ale letos už to má špatné, protože ho výbor poslal na týden do Štrasburku, tak už to tam má omluvené," bere situaci s úsměvem Koníček.

Příliš často na hlasování nechybí ani poslanec SPD Radek Rozvoral. Ten se nepřihlásil pouze ve čtyřech případech. Pro iROZHLAS uvedl, že si váží důvěry občanů, kteří ho zvolili a hodlá plnit hlavní slib: prosazovat program strany. "Nesnažím se být jen na každém hlasování, nýbrž se snažím veškerou debatu v jednacím sále vnímat a podle toho pak s nejlepším vědomím a svědomím svůj mandát vykonávat," sdělil Rozvoral.

Nejpilnější jsou Piráti

Absolutně nejlepším poslancem, co se týče docházky, je však pirát Lukáš Černohorský. Ten by měl dokonce stoprocentní účast, kdyby mu jednou neselhalo hlasovací zařízení. "Měl bych 100 procent, ale nefungovalo mi hlasovací zařízení a všimli jsme si toho až u druhého hlasování, které se opakovalo. To, že nefungovalo u prvního hlasování, jsem zjistil až v době, kdy nešlo již hlasování napadnout a opakovat," prozradil.

Piráti jsou celkově nejlepší stranou ohledně docházky. Na druhé příčce je hnutí ANO, třetí je pak SPD. Naopak nejhůře si vedou poslanci ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL.