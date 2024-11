Nejvíce peněz chce Praha investovat v dopravě, podle opozice chybí projekty

Praha plánuje v příštím roce se započtením převodů peněz nevyčerpaných v letošním roce dát na investice v dopravě 15,22 miliardy korun, což je proti plánu schválenému na letošek o 2,35 miliardy Kč více. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který dnes schválili radní a který ještě musí projednat zastupitelé. Celkem chce město investovat i s převody 36,28 miliardy korun, což je podle radního pro finance Zdeňka Kováříka(ODS) rekordní částka.

Současnou pražskou koalici Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN však kritizují opoziční ANO a Praha Sobě, podle kterých nepřipravuje dostatek projektů.

Největší investicí v dopravě bude stejně jako letos stavba linky metra D, na kterou má jít podle Kováříka 6,1 miliardy korun. Dalšími velkými projekty v dopravě je přestavba Libeňského mostu, dopravního terminál na smíchovském nádraží, dostavba Dvoreckého mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 nebo stavba tramvajových tratí na Václavském náměstí a v Počernické. Pokračovat budou projekční práce na dokončení městského okruhu, Radlické radiále či výstavbě tunelu v Hloubětíně.

Druhá největší částka, celkem zhruba čtyři miliardy korun, má jít na investice do rozvoje městské infrastruktury. Sem spadají stavby kanalizace či pokračující modernizace Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, na kterou má jít příští rok 1,45 miliardy korun. Na investice do školství a sportu má jít dohromady asi 1,7 miliardy korun a do kultury a cestovního ruchu 2,6 miliardy korun.

Z konkrétních investic půjde podle Kováříka 1,2 miliardy korun na dostavbu budovy na Palmovce na sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA), na pokračující rekonstrukci Průmyslového paláce na Výstavišti zhruba miliarda a na opravu Divadla na Vinohradech asi 830 milionů korun. Zhruba 2,3 miliardy korun rozpočet vyčleňuje na výkupy pozemků a nemovitostí.

Některé projekty se však do rozpočtu nedostaly. "Když máte investiční rozpočet který má 22,5 miliardy korun, tak ty požadavky se dostanou někde ke 40 miliardám," vysvětlil Kovářík. V plánu hospodaření tak opět chybí například rekonstrukce sídla městského Institutu plánování a rozvoje v architektonicky hodnotných budovách od architekta Karla Pragera v areálu Emauz, která měla podle dřívějších informací vyjít na zhruba 1,16 miliardy korun. Podle radního nedává ekonomický smysl. Dodal, že příkladů, kdy se projekt do rozpočtu nedostal vůbec, není zase tolik. "Myslím, že jsme se poměrně ve velké šíři dohodli," míní.

Vedení města však kritizuje opozice za nedostatek nových investičních akcí. "V rozpočtu chybí řada projektů, kterými se radní ještě nedávno okázale chlubili a do kterých vložili nemalé peníze. Jde například o ambiciózní projekt přestavby hlavního nádraží, který je nyní zablokován kvůli památkové ochraně," uvedl předseda kontrolního výboru zastupitelstva a šéf pražského ANO Ondřej Prokop.

Návrh se nelíbí ani předsedovi opoziční Prahy Sobě Adamovi Scheinherrovi. Vázne podle něj příprava dostavby městského okruhu, nových tramvajových tratí, zavádění trolejbusů a dříve zvažovaná okružní linka metra skončila úplně u ledu. "Koalice nebyla schopná rozjet ani druhou etapu stavby Metra D," uvedl opoziční politik, který v minulém období působil jako náměstek pro dopravu.

Vedení města podle něj není ani schopno rozjet dlouho připravované rekonstrukce Malostranského náměstí, náměstí Jana Palacha, Mariánského či Vítězného náměstí a v rozpočtu je zahájení stavby pouze jediného bytového domu. "Co ale nechybí, je 355 milionů korun na medvědinec v zoo," doplnil Scheinherr s odkazem na plánovanou stavbu pavilonu ledních medvědů v zoologické zahradě, který má celkem stát 1,2 miliardy korun.