Nejvíce sněhu v tuzemsku nabízí navzdory nepříznivému počasí skiareál Monínec

Nejvyšší vrstvu sněhu v České republice momentálně najdou lyžaři na Monínci. V areálu leží 75 cm sněhové pokrývky, v provozu jsou oba vleky a sjezdovky jsou otevřeny pro každodenní lyžování i ve večerních hodinách. Pro děti i hravé dospělé je na Monínci nově připravená FUNLINE zóna s klopenými zatáčkami, terénními vlnami i průjezdem sněžným tunelem. FUNLINE je pro zájemce připravená u dojezdu hlavní sjezdovky a užít si ji mohou zcela zdarma v rámci zakoupeného skipasu.

Denní lyžování funguje od pondělí do neděle v čase od 9-16 hodin. Večerní lyžování je pak v provozu každý den včetně víkendů od 18 do 21 hodin. Otevřeny jsou i půjčovna lyží a servis, a to od pondělí do neděle od 8:30-16:30 a od 17:30-21:30. V areálu platí věrnostní program Gopass, který přináší návštěvníkům flexibilní ceny. Ceny za skipasy zakoupené na www.gopass.travel jsou dynamické, návštěvníci si tak mohou naplánovat lyžování déle dopředu a ušetřit díky výběru konkrétních dnů, kdy bude cena nejnižší.

Zábava pro celou rodinu v Areálu Monínec

Celoroční Areál Monínec představuje jedinečný projekt, který vznikl ve středních Čechách v oblasti zvané Česká Sibiř. Leží v nadmořské výšce 724 metrů a z Prahy je vzdálen pouhých 80 kilometrů od Prahy. Areál nabízí mimo ubytování také vše potřebné pro lyžování - půjčovny lyžařského vybavení či kvalitní ski servis. Své lyžařské schopnosti si mohou zájemci zdokonalit v lyžařské škole.

Novinkou letošní sezóny je využití recyklovaného sněhu, který díky unikátní technologii Snowstorage přečkal letní měsíce do další sezóny. Technika skladování sněhu na sjezdovkách se už několik let úspěšně používá ve Skandinávii, ve Švýcarsku a v italských či rakouských Alpách. V praxi jde o zakrytí sněhu speciální izolační textilií, která odráží sluneční paprsky a udržuje chlad. Zakrytí umožní uchovat více než polovinu všeho sněhu, a to až 5 sezon za sebou.

Sjezdovky a další tratě

Hlavní sjezdovka má na Monínci celkovou délku 1200 metrů. Její provoz obsluhuje čtyřsedačková lanovka s přepravní kapacitou 2400 osob za hodinu, která je v provozu nejen v zimě, ale i v létě. Horní část této sjezdovky obsluhuje v délce cca 600 metrů vlek kotva. V areálu je také navíc 170 metrů dlouhá Hotelová sjezdovka.

Půjčovny lyžařského vybavení, školní skipark a dětská herna

U dolní stanice lanovky je nejen pokladna skipasů, ale také půjčovna lyžařského vybavení společnosti Intersport. V prostorech je navíc i menší prodejna Intersportu. V budově M2 najdou návštěvníci také moderní dětskou hernu s nabídkou hlídání dětí.

Školní skipark je nalevo od lanovky. Je mimo jiné vybavený jezdícím pásem a navazujícím vlekem poma. Součástí skiparku je i menší půjčovna lyžařského vybavení. Skipark slouží klientům lyžařské školy.

V horní části areálu je vedle Hotelu Monínec depandance Nová Javorka, jenž poskytuje nejen kvalitní ubytování, ale také zázemí pro horní lyžařskou půjčovnu a lyžařskou školu.

Ubytování

Ubytování v areálu Monínec je pro všechny zajištěno ve stejnojmenném hotelu, kde je také restaurace a vnitřní bazén s vířivkou a saunou. Další ubytování nabízí stejnojmenné apartmány či penziony Čertovka a Nová Javorka.

Občerstvení

U dolní části lanovky je restaurace M2 s bohatou nabídkou jídel a nápojů. Další restaurace je v Hotelu Monínec, odkud je také překrásný výhled na oblast Českého Meránu. U dolní stanice vleku kotva je navíc stánek s občerstvením.

Pro běžkaře

Přímo nad sjezdovkou Areálu Monínec je několik běžkařských tras. Jedná se například o malý okruh v blízkosti Javorové skály či delší trasy směrem na Veletín nebo k Alenině Lhotě.

Stará poštovna

Dřevěná poštovna, která stávala původně na vrcholku Sněžky, byla minulý rok v létě přestěhována k horní stanici lanové dráhy Areálu Monínec.

Další informace o Areálu Monínec naleznete na www.moninec.cz