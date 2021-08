Některé cestovní kanceláře v reakci na růst zájmu o zájezdy shánějí zaměstnance

Některé cestovní kanceláře (CK) stále shánějí zaměstnance. Někde byli podnikatelé v cestovním ruchu v důsledku pandemie koronaviru nucení část pracovníků propustit, jinde i přes udržení všech zaměstnanců v reakci na zvýšený zájem o cestování potřebují nyní získat více pracovních sil. Uvedli to zástupci vybraných cestovních kanceláří a agentur.

CK Blue Style podle své mluvčí Ilony Topolové přes náročné období, kdy se cestování kvůli šíření koronaviru prakticky zastavilo, nikoho nepropustila. "Náročnou sezonu naše cestovní kancelář díky finančnímu zdraví vydržela. A naopak nyní, během aktuální sezony, bychom potřebovali počet zaměstnanců v provozu navýšit alespoň o 50 procent," řekla.

Cestovní agentura Invia podle své mluvčí Andrey Řezníčkové všechna místa, která potřebovala na sezonu obsadit, pokryla. Týkalo se to hlavně lidí do oddělení prodeje. Zatímco loni po uvolnění protiepidemických opatření Invia nenabírala žádné nové pracovníky, letos přijala zhruba 150 lidí. "Momentálně hledáme už jen specializované pracovníky, především v IT sektoru," uvedla Řezníčková.

CK Travel Family podle výkonné ředitelky Blanky Hrubé v době největší uzávěry musela některé zaměstnance propustit. "V současné době, kdy zájem o dovolené rapidně vzrostl, hledáme intenzivně nové posily do našeho kolektivu. Bohužel zatím nejsme moc úspěšní a máme odezvu z trhu, že cestovní ruch se během covidu stal neatraktivním a nejistým pracovním místem. Letos jsme tedy volná místa obsadili brigádníky z řad vysokoškolských studentů," řekla. Doplnila, že potřeba nových pracovních sil na dlouhodobou spolupráci stále trvá.

Počet volných pracovních míst v červenci stoupl podle analytiků na dosavadní maxima. Růst míry nezaměstnanosti nepředpokládají ani v dalších měsících. Na trh práce příznivě podle nich působí oživení růstu české ekonomiky a opětovná aktivita ve službách a maloobchodu po ukončení uzávěr. Nezaměstnanost v ČR v červenci zůstala stejně jako předchozí měsíc na 3,7 procenta, předtím čtyři měsíce v řadě klesala.